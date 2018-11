$!El diálogo entre el Ministerio de Turismo y hoteleros aún no arroja resultados

SANTO DOMINGO. Tras varios meses de reuniones para buscar una salida al conflicto existente entre las autoridades del Ministerio de Turismo y el sector hotelero, esta es la fecha que aún no se tienen resultados para resolver el impase por la resolución emitida por el Mitur que permitirá construir torres turísticas de hasta 22 pisos en Macao, Punta Cana.

“Los encuentros no han rendido todavía sus frutos, no hemos tenido resultados, sin embargo, los proyectos siguen avanzando y la realidad es que por eso tenemos que buscar la manera en que podamos encontrar una salida que verdaderamente pueda preservar el modelo que tenemos”, expresó Joel Santos, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores). Asegura que lo importante es que el desarrollo del destino continúe bajo un ordenamiento integral, que no solamente hable de cuantos pisos puede tener un edificio, sino que se trate todo lo que tiene que ver con un destino sostenible.

Argumenta que la posición de Asonahores siempre será de dialogo, de apertura para siempre encontrar la mejor manera de que la República Dominicana salga gananciosa.

“Lo que estamos planteando es un ordenamiento integral, que cuando se vaya a discutir todo esto se incluyan todos los elementos para lo que es un desarrollo integral y planificado de un destino”, apuntó.

Explica que desde que surgió el caso de las torres, Asonahores desde el principio ha comentado la importancia del diálogo, la importancia de que se preserve lo que se entiende que ha sido un modelo exitoso para la zona este del país, un modelo que está más que probado, que ha producido más de 40,000 habitaciones en la zona este y que si miramos el entorno internacional nos damos cuenta de que ha sido un modelo seguido por competidores nuestros. “Miremos el caso particular de México que, si bien comenzó en Cancún con un modelo de altura, pues, a partir de ahí ha seguido un modelo de baja densidad, baja altura”.

Joel Santos habló en un encuentro con la prensa donde el presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este (Asoleste), Ernesto Veloz, informó que ese gremio presentó un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo en el que solicita declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución del Mitur, explicando que la introducción de edificios elevados en el litoral este del país cambiaría el modelo de desarrollo que ha convertido a Punta Cana y su entorno en un destino turístico muy exitoso y líder en el Caribe.

“Por eso estamos implementando el recurso porque lo que pretendíamos es que haya un dialogo para buscar soluciones, pero en vista de que se ha prolongado y los resultados que esperábamos obtener que era que hubiese una conversación para poder llegar arreglos y cosas, pues ha continuado y estamos elevando los recursos”, agregó.

Ernesto Veloz explicó que también solicitan al tribunal “declarar la ineficacia” de la resolución supuestamente por no haber sido objeto de publicación íntegra en la gaceta oficial o periódico de circulación nacional como manda el artículo 31 de la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Precisa, además, que ordene al Mitur abstenerse de conceder permiso, habilitación, autorización o realizar cualquier tipo de acto que implique esta Resolución No. 002/2017 (DPP), emitida el 12 de octubre de 2017, para modificar el plan de ordenamiento territorial aprobado para esta región turística originalmente aprobado el año 2012 por dicho ministerio.

Veloz estuvo acompañado de los representantes de los ejecutivos de Princess, Iberostar, Palladium, Vista Sol, IFA, Royalton, Melia, Santuary CapCana, y AMResorts. También estuvo presente Joel Santos Echevarría, presidente de Asonahores

La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este afirma que la introducción de edificios elevados en el litoral este del país cambiaría el “exitoso” modelo de desarrollo que en breve período ha convertido a Punta Cana y su entorno en un destino turístico muy exitoso y líder en el Caribe, con crecimiento sostenido durante 40 años y que se sigue expandiendo”.

El recurso contencioso administrativo, que fue presentado ayer por el consejo de abogados de Asoleste que integran los juristas Manuel Fermín Cabral, Manuel Guerrero, Gilbert M. De La Cruz y Jorge Domínguez Michelén, plantea a la corte administrativa tres motivos principales que anulan la resolución cuestionada:

“El primero de ellos es que esta se dictó sin agotar las normas comunes de procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas y planes, establecidas en los artículos 30 y siguientes de la Ley número 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración”, expresó Ernesto Veloz.

En el documento que leyó a la prensa, precisa que tampoco se observó el Procedimiento Administrativo que ordena el artículo 23 de la Ley núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública; y los artículos 45, 46, 49 y 50 del reglamento de aplicación de esta ley aprobado por Decreto 130-05.

“El segundo motivo es la transgresión de la Ley número 1-12 (sobre Estrategia Nacional de Desarrollo), y el desconocimiento de los principios de juridicidad, seguridad y confianza legítima, establecidos en los artículos 3.1, 3.8 y 3.15 de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo”, explicó el presidente de Asoleste.

Indica que el tercer motivo es la situación de ineficacia de la resolución por no haberse publicado en la Gaceta Oficial o en un diario de circulación nacional, como ordena el artículo 31.8 de la citada Ley número 107-13.