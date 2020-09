$!El dólar resucita en Cuba mientras el CUC agoniza en las colas

“No he comprado nada y gasté 30,9 dólares. Muy caro”, asegura. Muestra 10 cajas pequeñas de jugo, cinco paquetes de espaguetis y cinco cajas pequeñas de puré de tomate. “En este cambio se me ha revuelto el mundo”, agrega.

Aunque algunos usuarios dicen que los negocios que cobran en dólares están mejor abastecidos, Niurka Romero, ama de casa de 50 años, no está tan convencida.

“Si tenemos 11 millones de habitantes, un millón (por ejemplo) puede comprar en dólares, ¿y los otros? Yo no tengo una familia en el extranjero” que envíe dinero, dice Aleskis Rodríguez, de 31 años, mientras hace fila para comprar café y pagarlo en CUC, en un mercado de La Habana que sí los recibe.

- “El peor momento” -

Para el economista cubano de la Universidad Javeriana de Colombia, Pavel Vidal, esta redolarización es “el resultado de una reforma económica que ha sido incompleta, fragmentada, que ha quedado muy por debajo de las expectativas”.

Eliminar el CUC conlleva adecuar la tasa de cambio fija actual de 24 CUP por dólar a precios de mercado, y eliminar los tipos de cambio subvencionados con los que por años trabajan las firmas estatales generando distorsión en la economía.

En medio de la pandemia, se trata del “peor momento” para emprender una reforma que implica “una devaluación significativa del tipo de cambio oficial, algo que nunca se ha hecho”, apunta Vidal.

Cuando lanzó la venta en dólares, el ministro de Economía, Alejandro Gil, aseguró que no se trataba de un “apartheid económico”, sino de satisfacer la demanda de un sector de la población con mayor capacidad adquisitiva.

Pero la jubilada Zoila Rodríguez, de 75 años y con una pensión de 280 CUP (12 dólares) abriga la esperanza de que su nieta le mande dólares desde Estados Unidos, y también poder comprar.

Dice que si le mandaran dinero no lo cambiaría por moneda cubana. “Aunque sea 30 o 40 (dólares), que me dé para comprar mis cositas”, dice. Ella no entiende “cómo la gente hace tanta cola”, si con lo que gana solo le da para “comprar una vez al mes”.

Cuba tiene contenida a la covid-19, pero hay quienes ven las filas con desconfianza. “Estoy aquí desde las 5:15 de la mañana, son las 11:30. Ahora me cierran la tienda y voy a tener que volver mañana a comprar mi café”, se lamenta la profesora Magalis, de 52 años.

“Podrían tomar otras medidas, llevar las cosas a la casa. Si el comandante Fidel Castro estuviera vivo él hubiese tomado una medida bonita para el pueblo”, añora.