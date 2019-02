$!El Gobierno asegura que encenderá mañana Punta Catalina

El ministro de Hacienda Donald Guerrero anunció ayer que la central termoeléctrica Punta Catalina entrará al sistema este fin de semana con un aporte de 40 megavatios.

Negó que no haya entrado al sistema por falta de pago a la compañía constructora Odebrecht como afirmara una publicación el miércoles. “Eso es falso, no hay ninguna incidencia de pago que no se haya cumplido”, dijo.

Explicó que la planta comienza a generar este sábado inyectando energía al sistema eléctrico. Sostuvo que ya están en la fase final de prueba.

Durante una visita sorpresa realizada por el presidente Danilo Medina a inicios de este mes a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, el equipo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) anunció que la primera sincronización sería el 14 de febrero con 50 megavatios y para el 24 de febrero podrían entrar 200 megavatios más.

Aunque hoy ya es 22 de febrero y todavía la planta no ha sido encendida.

En esa ocasión se explicó que en el almacén de Punta Catalina hay 38 mil toneladas de carbón mineral del primer embarque, más 62 mil del segundo embarque recién llegado.

Está previsto que la planta aporte 752 megavatios al sistema y el costo de la construcción ha sido de US$1,945 millones.

La planta estará compuesta por dos unidades de generación eléctrica de 376 MW brutos cada una. Cada unidad incluirá su propia caldera a carbón pulverizado, con un sistema de control de calidad de aire (AQSC), turbina-generador a vapor, sistemas de control y monitoreo de procesos.