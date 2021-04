$!El gobierno elimina cobros para registrar inversiones extranjeras en el país

Con el objetivo de agilizar y transparentar los procesos a los inversionistas, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) presentó este miércoles el registro de inversión extranjera directa.

La titular de ProDominicana, Biviana Riveiro, explicó que con la puesta en marcha del registro digital de inversión extranjera han realizado un gran avance hacia la digitalización de los servicios y eliminación del pago de tasa por dichos registros.

Riveiro resaltó que con la implementación de este proceso la institución se encamina a convertirse en una agencia de promoción mucho más ágil y proactiva, así como a fortalecer la competitividad de República Dominicana en los mercados globales mediante la captación de inversión extranjera directa.

La funcionaria destacó que, conjuntamente con el lanzamiento del Registro Digital de la Inversión Extranjera, desde ProDominicana han decidido eliminar el cobro que hasta la fecha se tenía establecido para dicho registro.

“A partir de hoy, los inversionistas extranjeros podrán obtener el registro de sus inversiones de manera gratuita”, expresó.

Indicó que la decisión representa el compromiso como aliados de todos los inversionistas que deciden depositar su confianza en ProDominicana, valorando la asistencia y el acompañamiento continuo y gratuito que les ofrecen para su establecimiento en territorio dominicano.

El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien consideró que se debe seguir abrazando e impulsando es lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo.

“Hoy podemos decir que contamos con una ventaja más para el fortalecimiento de nuestro clima de inversión”, expresó Peña.

Agregó que: “Hemos visto a través de inversionistas de diversos sectores que han estado reclamando y que se verá respaldada por otras iniciativas orientadas para facilitar todo lo relacionado al proceso de invertir y reinvertir en nuestro país sin ningún tipo de obstáculo estatal”.

Señaló que estos elementos permitirán ofrecer un servicio de acompañamiento moderno, eficaz e integral para aumentar y desarrollar una mayor cantidad de proyectos en la República Dominicana.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, dijo que como ente regulador del sector promueve la necesidad de reducir los pasos que deben dar los inversionistas que eligen a la República Dominicana como destino de sus inversiones.

“La mejora continua, la simplificación de los tramites y la reducción de la carga regulatoria debe ser nuestro norte”, expresó el funcionario.

Agregó que en conjunto ese paso se traducirá en mejora del clima de negocios de la República Dominicana y ayudará en la atracción y retención de inversiones en el país.

“La digitalización constituye una vía idónea para lograr este objetivo. No obstante, por sí sola no garantiza no garantiza que vengan las inversiones a nuestro país. Toda iniciativa de digitalización inexorablemente debe ir de la mano de un mapeo constante de los procesos que implique ponernos en los zapatos de los inversionistas para poder identificar los espacios de mejoras continuas que son los que, con certeza, nos permitirá captar esas inversiones y redundar en la calidad de vida de nuestra gente con más empleos”, expresó Ito Bisonó.