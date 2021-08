$!El Gobierno ha dispuesto el sacrificio de unos 3,000 cerdos por la peste porcina africana

Como parte de las acciones de control de la peste porcina africana que se ha detectado en el país, el Gobierno ha dispuesto el sacrificio de al menos 3,300 cerdos infectados, informó ayer el ministro de Agricultura, Limber Cruz.

Solo en las intervenciones realizadas en Sánchez Ramírez el pasado martes, se procedió al sacrificio de unos 1,400 animales, pero el número es cambiante, indicó, pues cada día se hacen los monitoreos y ya tienen en agenda la eliminación de una granja que tiene 1,900 cerdos.

Desde el martes pasado, el Ministerio de Agricultura, en compañía de otros organismos del Estado, inició jornadas de higienización de eliminación de cerdos afectados en las provincias de Sánchez Ramírez y La Vega, y de acuerdo con el ministro, para este viernes también se procederá en Dajabón, en cuya provincia, específicamente en la comunidad de Carbonera, se presentaron los primeros casos de la enfermedad, en mayo pasado.

En declaraciones a Diario Libre, el ministro Cruz aseguró que, hasta la fecha, siguen en once las provincias en las que han detectado el virus, en las que, afirma, tienen montadas las brigadas de acción del plan de control. Éste, dice, sigue el protocolo internacional para la erradicación de peste porcina.

“Se está peinando todo el país. Todas las provincias se trabajan simultáneamente, pero el monitoreo y supervisión del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Nacional Oficial para la erradicación para la peste porcina, se traslada de una provincia a otra para asuntos de monitoreo de investigación y ver que se están cumpliendo los protocolos y pormenores del plan”, dijo.

Aunque los primeros casos se habrían presentado en mayo, todavía las autoridades no identifican una fuente de ingreso de la peste porcina africana al país. Las posibilidades de entradas son muy variadas, según el ministro.

“No tenemos la precisión de por dónde entró. El coronavirus, ¿tú sabes por dónde entró? Nadie sabe, porque los virus no pagan pasaje, no necesitan pasaporte, no necesitan visa y se mueven de un lugar a otro. Nosotros tenemos la sospecha de que, como aquí vienen muchos vuelos, tenemos tantos puertos y tenemos una frontera de 389 kilómetros lineales... pudiesen ser cualquiera de esos una fuente de contaminación”, manifestó.

Cruz señaló los desechos sólidos de los barcos y las comidas de pasajeros en los aviones, como posibles fuentes de contaminación, así como los productos que llegan en barco de distintos países, sobre todo China, donde sacrificaron 150 millones de cerdos debido a la enfermedad.

Cruz reiteró el llamado a la población de que se puede comer cerdo sin ningún tipo de inconveniente ni de peligro, puesto que la peste porcina africana es exclusiva de los cerdos y no afecta a los seres humanos.

“La gente puede seguir comiendo cerdo, como lo estoy haciendo yo, que me encanta el cerdo y lo como casi a diario”, enfatizó.