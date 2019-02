El gobierno no logra consenso y pospone la firma del Pacto Eléctrico

Con esta posposición ya van dos veces que se convoca a la firma del Pacto Eléctrico. Lo que estas postergaciones muestran es el problema de fondo. Aunque hay “buenas intenciones” de todas las partes, el consenso, que es lo más necesario, todavía no es visible.

Hace cuatro años que se iniciaron los trabajos de búsqueda de consenso y seis años de atraso para la creación del Pacto Eléctrico. Según la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que manda la elaboración de este convenio para la solución de la crisis eléctrica del país, este pacto debió estar listo en el 2013.

La decisión de no firmar el Pacto Eléctrico se conoció luego de que el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) informara que no asistiría al acto que se realizaría hoy a las 11:00 a.m., en el salón Las Cariátides, en el Palacio Nacional. A través de un comunicado, el PRM manifestó que solo estaría presente en un diálogo que tenga por finalidad solucionar el grave problema energético del país.

Más tarde, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), se lamentó de la posposición de la firma del Pacto Eléctrico, sólo porque algunas agrupaciones políticas no han entendido la importancia de este convenio.

Además, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la UASD, que en otras ocasiones había expresado su rechazo a la firma de un pacto eléctrico sin consenso, anunció una rueda de prensa para hoy, a las 9:00 a.m. “No hay pacto, nunca hubo pacto porque el Gobierno lo hizo fracasar, por la mafia que dirige el sector eléctrico dentro del funcionariado político, que en nombre de lo público juega para lo privado y para la acumulación extraeconómica e irregular lo hizo fracasar”, dijo Fernando Peña, vocero del Observatorio.