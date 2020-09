“El gobierno no tiene pensado privatizar en ningún sector”

El director general de Alianzas Público-Privadas (APP), Sigmund Freund, dijo a Diario Libre que el Gobierno no tiene plan alguno de privatizar bienes públicos.

—¿Cómo se decidirá qué proyecto se hará a través de una alianza?

Lo primero: el gobierno no tiene pensado en ningún sector realizar privatizaciones, o sea, venta de bienes de manera pura y simple. Lo que sí existe es la posibilidad o de alianzas público-privadas o de concesiones. Para determinar qué puede ser por alianza y qué por concesión, la misma ley establece que no todo proyecto puede ser APP, sino que dependerá mucho del tipo de proyecto, del servicio que se brinda. (...) Con las APP hay una distribución de riesgo entre los socios. El sector privado pone el riesgo usualmente de la inversión de capital y de generar en ese servicio la posibilidad del retorno, mientras que el público carga con el riesgo típico de un Estado: si hay que hacer una expropiación, autorizaciones, permisos licencias, todo eso. La idea es que al principio todo sea en APP. No existe ahora mismo en la legislación dominicana un régimen de concesión general, sino que existen algunas concesiones especiales, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, porque la naturaleza del servicio no permite una APP.

—Se ha hablado de APP para servicio de agua, transporte, puertos...

En el caso del servicio de agua, el presidente ha dicho que hay acueductos en algunas zonas del país en que puede utilizarse el modelo de APP para su ejecución. Te pongo un ejemplo, el acueducto de Punta Cana. (...) Puede darse una posibilidad de APP porque la misma zona, la capacidad de pago que existe de los hoteleros por el uso del agua permite una APP en la cual el sector privado haga la inversión que se requiere para la construcción del acueducto y se pague con el mismo consumo que se utiliza que, en gran medida, van a ser los hoteleros. No hay una privatización del agua porque hay derecho al agua potable.

—¿Se han planteado APP en el transporte?

No, todavía no hay ningún planteamiento formal ni nada de eso. No está sobre la mesa.

—¿Qué proyectos sí están planteados?

En el caso de Pedernales, se requiere una inversión sumamente cuantiosa para construir hoteles, aeropuertos, acueductos, plantas eléctricas, viviendas económicas. El sector publico no tiene la capacidad de hacer y tampoco es su fin. Está el caso de Manzanillo, que más que el desarrollo del puerto es el de una zona integral, depósitos de combustible, un astillero, una zona franca. Y se ha hablado la autopista del Ámbar. Te diría en adición que puede haber otros proyectos en carpeta, pero esos son los principales que tendrían que estarse ejecutando en los próximos meses.

—¿Se plantea revisar contratos ya otorgados?

No. La ley prohíbe eso expresamente. Lo que sí, de manera voluntaria, hemos estado concertando con algunos actores, por ejemplo, de la autopista del Nordeste (carretera Samaná). Ellos han buscado la manera con la cual podamos reducir el llamado “peaje sombra”. Los concesionarios están muy abiertos. Hemos discutido ya en varias ocasiones qué alternativas podemos buscar. Falta mucho camino por recorrer. Lo importante es que hay una buena intención e interés de que salga menos costoso para República Dominicana.