$!El Índice de Clima Empresarial mejoró en el último trimestre 2020

El Índice de Clima Empresarial (ICE) continuó ascendiendo un tercer trimestre consecutivo al pasar de 48.9 en el trimestre julio-septiembre 2020 a 55.9 en el último trimestre de 2020, lo cual es consecuencia del saldo de opinión de los empresarios dominicanos sobre la economía dominicana, la economía internacional, la rama de actividad, el clima para invertir y la empresa.

En cambio, el Índice de Confianza Industrial (ICI) mostró un comportamiento a la baja al pasar de 59.5 en el trimestre julio-septiembre a 52.6 en el trimestre octubre-diciembre 2020.

Al comparar el cuarto trimestre 2019 con el cuarto trimestre 2020, la información revela que el Índice de Confianza Industrial es mayor, pero que el Índice de Clima Empresarial es menor.

El índice de Confianza Industrial mide las percepciones que tienen los industriales en cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en las industrias, indicando así las probabilidades existentes de que los industriales aumenten o no su producción en el corto plazo.

Para el cuarto trimestre 2020 el aumento de la producción real estuvo ligeramente por debajo de las expectativas reflejadas en la encuesta correspondiente al tercer trimestre 2020. Mientras las expectativas de la producción para el tercer trimestre 2020 se ubicaban en 24.5, el reporte de la producción real las ubicó en 23.9.

Las expectativas para el primer trimestre de este año (enero-marzo 2021) se ubican en -2.3. El saldo de opinión de la producción de las empresas encuestadas fue de 15.1 comparado con el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a las ventas en las industrias para el cuarto trimestre 2020, el saldo de ventas fue mayor que el de las expectativas proyectadas. Las expectativas eran de 18.6, mientras que el saldo de opinión fue de 32.1.

Las expectativas para el próximo trimestre (enero-marzo 2021) se ubican en 0.0. El porcentaje de empresas que exportó en el tercer trimestre 2020 aumentó ligeramente al pasar de 68 % en el trimestre julio-septiembre a 74 % en el trimestre octubre-diciembre 2020.

En cuanto a las empresas que realizaron inversiones para aumentar su capacidad de producción subió en el cuarto trimestre 2020 el porcentaje de empresas que invirtió en “Planta y/o equipo” alcanzando un 20 %, luego de descender continuamente los cuatro trimestres anteriores. Mientras que las inversiones en “Maquinaria” pasaron de 12 % en abril-junio 2020 a 24 % en julio-septiembre 2020 y a 30 % en el trimestre octubre-diciembre 2020.

El número de empresas que invirtió en “Tecnología” en octubre-diciembre 2020 repuntó ligeramente alcanzando un 11 %, luego de disminuir al pasar de 18 % en el primer trimestre de 2020 a 11 % en el trimestre abril-junio 2020 y 9 % en el trimestre julio-septiembre 2020.

En abril-junio el 49 % no realizó ninguna inversión, este porcentaje disminuyó para el trimestre julio-septiembre ya que el 40.0 % afirmó que no realizó ninguna inversión. Para el trimestre octubre-diciembre 2020, el 36.4 % de las empresas afirma que no realizará ninguna inversión. Sin embargo, solo el 25% reporta que no realizó ninguna inversión.

El Índice de Clima Empresarial (ICE) establecido en la Encuesta de Coyuntura Industrial, mide las percepciones de los empresarios sobre el clima para invertir, la economía nacional, la economía internacional, la situación de su empresa y sobre la rama o subsector de actividad en que opera dicha empresa. Es decir, que se trata de las percepciones que los empresarios tienen en cuanto al entorno en el cual desarrollan sus negocios, estableciendo en qué medida se sienten más o menos optimistas en relación a estos diversos indicadores.

Comparando el cuarto trimestre 2020 con el tercer trimestre 2020, en la encuesta aplicada la percepción de los empresarios descendió. En cuanto a la percepción sobre la economía dominicana se ubicó en terreno neutro; mejoró pero se mantiene en terreno negativo en la percepción sobre la economía internacional, y mejoró y se ubica en terreno positivo en los indicadores de: rama de actividad, clima para invertir y empresa.

La Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), elaborada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), resume el resultado del desempeño y las percepciones de los empresarios a través del cálculo de dos índices principales: 1) El índice de Confianza Industrial (ICI) y, 2) el Índice de Clima Empresarial (ICE).