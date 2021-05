$!El inicio de las discusiones del pacto fiscal en manos del presidente Abinader

El pasado 8 de octubre, en un discurso al país, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Económico y Social (CES) para que a partir del 26 de ese mes se iniciara la discusión del pacto fiscal y que en un plazo no mayor de seis meses, después de concluidos y consensuados, fueran convertidos en reformas aplicables en el 2022.

Han transcurrido casi seis meses desde el anuncio del mandatario y todavía se desconoce la fecha para el inicio de las discusiones del pacto fiscal, que comenzarían tan pronto se firmara el pacto eléctrico, materializada el pasado febrero. Ambas reformas están consignadas en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

“Lo que estamos es reuniendo las condiciones requeridas para cuando el presidente Luis Abinader lo decida (dar inicio a las discusiones)”, según se informó desde el CES.

El jefe de Estado aseguró este lunes que el gobierno está trabajando una propuesta para el pacto fiscal y su posterior deposito ante el CES para que partiendo de esta tener una “discusión franca” con todos los sectores.

“No estamos hablando de algo simple es de algo que afecta a todo el país, a algunos de manera positiva, a otros de forma negativa, en cuanto al pago de más impuestos. Queremos hacer algo que sea lo más justo posible, que paguen los que puedan pagar y en eso estamos trabajando”, declaró Abinader.

Sostuvo que cuando se hace una reforma fiscal, que tiene ocho años de retraso, se modifican dos áreas: el gasto público y la parte tributaria. Afirmó que ya el gobierno trabaja en el primer punto por lo que faltaría la de los ingresos.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, dijo que están a la espera de que se convoque al diálogo, aunque manifestó que no cuentan con propuesta.

“Hay que incluir medidas de mejorar y eficientizar el gasto del Estado, otras medidas de tipo no tributarias, simplificar sobre todo el código tributario, que es muy difícil de entender. Es una de las cosas que tenemos que lograr”, señaló Brache.

Nicolás Cruz, director del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (Ideac), una de las organizaciones sociales del CES, manifestó que trabajan una propuesta para cuando sean convocadas las discusiones.

El vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, recomendó la posposición de las discusiones del pacto fiscal para 2022.

Ciriaco planteó que este año debe ser para consolidar la recuperación económica del país. Precisó que si se trata de buscar algún tipo de arreglo fiscal este año posiblemente eso va afectaría el consumo y la inversión y como consecuencia va a ralentizar el proceso de recuperación.

En tanto, el economista Franklin Vásquez expresó que no hay tiempo para una discusión seria y profunda del gasto público y la composición impositiva, con la participación de todos los sectores de la sociedad.

“Ahora, yo sí creo que hay que empezar la discusión pero no para que se ponga en el presupuesto de 2022, eso debe implementarse a partir de enero de 2023 porque la pandemia aún no ha terminado, la economía todavía no se ha recuperado totalmente y hay muchos sectores todavía con problemas en cuanto a su desarrollo y dinámica”, explicó.

Vásquez consideró que el momento oportuno para iniciar la discusión sobre la reforma fiscal es cuando comience a elaborarse el presupuesto de 2022, cuando se comience a ver la composición de este, los diferentes impuestos que tiene el país para determinar cuáles deben ser desmontados, disminuidos o aumentados.

“Lo mismo en el caso del gasto público, ver qué se va a hacer con ese gasto tributario de más de 250 mil millones de pesos que tenemos encima de nosotros sin que eso beneficie a los pobres”, puntualizó.