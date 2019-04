$!El PIB per cápita aumentó 5.9 % al cierre del año pasado

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció en 5.9 % al cierre del año pasado, al ubicarse en US$7,917.5, según los datos que maneja el Banco Central de la República Dominicana.

Es el alza más elevada que se ha registrado en los últimos siete años, en consonancia con el crecimiento que ha mostrado la economía dominicana en ese periodo, que es más moderado, aunque constante.

El PIB per cápita mide el nivel de riqueza de los ciudadanos de un país, aunque no define si ese reparto es equitativo. El crecimiento de la economía al cierre del año pasado fue de 6.9 %.

Según los datos más recientes del Banco Mundial —al año 2017— en la región de América Latina y el Caribe el ingreso per cápita promedio era de US$9,271.59, por encima de lo registrado por República Dominicana. De hecho, el país estaba ese año en el puesto 18 (de 34 naciones) en el reparto del PIB per cápita de la región. Pero esa riqueza no se reparte de igual forma entre todos los dominicanos: los ingresos no son equitativos y alrededor de 1.6 % de la población todavía subsiste con menos de dos dólares al día, según los datos que maneja el Banco Mundial en su reporte sobre el desarrollo humano.

En la región de América Latina y el Caribe, Bahamas y Aruba son los que registran los niveles de reparto de la riqueza nacional más elevados de la región, con un PIB per cápita de US$30,762 y US$25,655, respectivamente. Del otro lado de la balanza están Haití y Nicaragua, con una riqueza por persona de US$765 y US$2,221, respectivamente.