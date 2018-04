“El riesgo cero de lavado de activos no va a existir nunca”

SANTO DOMINGO. El vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD, Juan Carlos Medina, aseguró que los delitos financieros avanzan a la misma velocidad en que aparecen nuevas oportunidades de hacer negocios y que, en la mayoría de las ocasiones, las normativas corren el riesgo de quedarse rezagadas ante un mundo delictivo que siempre anda buscando colarse por algún agujero. Ante ello, dijo que el consejo en muchos países es que los sujetos obligados por las leyes antilavado actualicen sus manuales una vez al año y que las normas sectoriales se ajusten cada uno o dos años. “No quiere decir que cambien la ley, la ley no debe cambiar”, sentenció. El tema del blanqueo de capitales será desarrollado por un panel de expertos los próximos días 16 y 17 de mayo en el marco del Congreso Antilavado Bancamérica 2018, que se realizará en Santo Domingo. A través del Grupo Financiero BOD, Medina maneja el tema de la prevención de lavado de capitales en cuatro países: República Dominicana, Panamá, Curazao y Antigua y cree que la debilidad común que tienen los países en general, no solo en los que trabaja, es que supervisar a los sujetos obligados no financieros resulta difícil. “La debilidad es el sector no financiero que ahora son los que van a estar a cargo de la DGII. Ese es el que presenta la mayor vulnerabilidad porque nunca se les ha controlado, nunca se les ha pedido nada en materia de prevención de lavado y que, de un momento a otro, van a sentir la presión. Una de las sensaciones que he escuchado de esos sectores es que la aplicación de la ley va a interferir el normal desarrollo del negocio. Cuando en realidad en lo que la ley ayuda es a que esos sectores económicos vendan bien. Es más, el país se va a desarrollar en la medida en que el país venda y desarrolle sus negocios, pero es una venta saludable, buena y ordenada. Las leyes no van en contra de vender, sino que ayudan a vender bien y lo que debe ser consciente el dueño de una empresa es que sea sostenible en el tiempo. (...) En algunos países la corrupción está tan enquistada que a veces no se puede arreglar con una ley o con una norma porque las personas ya incluso lo tienen como parte de su forma de ser. La evasión tributaria es igual. ¿Cuál es la primera pregunta que hace un vendedor? “¿Con comprobante o sin comprobante fiscal?” ¿Qué me está diciendo? “¿Quiere pagar impuestos o no quiere pagar impuestos?”. Esos son temas culturales y, cuando dejamos que pase el tiempo, se enraíza y cambiar eso luego es mucho más difícil. Necesitamos ahora que un sector obligado, que ahora es chiquito, se le pongan los controles necesarios porque probablemente cuando sea grande puede ser difícil.

“Uno de los retos que tendrá República Dominicana es poder implementar a través de la DGII mecanismos de prevención que sean acordes a todos los sectores que tiene que controlar, y son sectores muy diferenciados”.

- ¿Son suficientes las nuevas normas definidas por el gobierno dominicano? - Sabemos que la DGII está haciendo un gran esfuerzo y ya tiene una gran cantidad de sujetos no financieros registrados. Ya por lo menos sabemos con quienes tiene que hablar. Ahora el siguiente paso es hablar con ellos. Hay países que tienen un desarrollo mucho más avanzado en prevención de lavado. Colombia es un país que siempre ha estado en la vanguardia, también por la realidad que tuvieron, básicamente eso los obligó a madurar muy rápido en temas de prevención de lavado y todo eso. Entonces ya tienen un nivel de establecimiento de organismos reguladores más avanzados que en otros países. Sin embargo, en otros países todavía existen deficiencias, por ejemplo, Panamá es el único país de América Latina en el que la evasión tributaria todavía no es delito precedente de lavado. Colombia tiene muchas superintendencias que regulan cada sector. Ahora, ¿eso garantiza que el sistema sea el mejor? No necesariamente. Para que el sistema sea bueno y funcione tiene que tener efectividad y normativas. Uno de los retos que tendrá República Dominicana es poder implementar a través de la DGII mecanismos de prevención que sean acordes a todos los sectores que tiene que controlar, y son sectores muy diferenciados. Entonces, habría que ver cuáles cosas pueden ser compartidas a nivel de control y cuáles no, porque son realidades completamente distintas. En función de la evaluación de Gafilac, a ver qué cosas se han podido identificar y, en función de ello, hacer un plan de trabajo para que cada uno de los sectores pueda llegar a esos sujetos no financieros para concientizarlos porque muchos de ellos, al día de hoy, tal vez ni siquiera se han dado cuenta de que son sujetos obligados.

La evaluación a República Dominicana Medina señaló que el gobierno ya cuenta con resultados de la evolución que en materia de prevención de lavado de capitales hizo el Gafilac. “Ahora deben ir a Gafilac para hacer observaciones, de ser el caso, y dar sus argumentos. Después, el Gafilac puede quitar algunas observaciones o colocar otras también, o mantenerlas. Ese informe debería hacerse público en dos o tres meses, pero la evaluación total con la calificación del país puede demorar un año porque la tiene que poner el Gafi a nivel mundial”, dijo.

- ¿En cuánto tiempo se pueden ver resultados? - Depende mucho del sector. Por ejemplo, en sujetos regulados como banca, seguros y valores los resultados son más rápidos de conseguir, porque ya están acostumbrados a tener un regulador que les exija cuentas. El problema viene cuando hay sectores que nunca han sido regulados y se les van a definir unos límites y van a decir ¿y por qué tengo que tener un regulador? Vienen otro tipo de consideraciones que pueden retrasar la aplicación de reformas. ¿Qué es lo que suele hacer un regulador? Probablemente, comenzar a definir un marco sancionatorio y que se busque una concientización, que a la larga la gente haga las cosas buenas porque están convencidas de que tienen que hacer las cosas bien, no por el temor a la sanción. - ¿Cómo avanzan las formas de blanquear capitales? - Los delitos financieros avanzan a la misma velocidad en que aparecen las nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, ahora se está poniendo mucho énfasis en la moneda virtual... Que no se entienda que todas las operaciones en estas monedas son delictivas porque se pueden hacer cosas buenas y también cosas malas. Una de los retos que ocurren en los países es que, cuando aparecen estas soluciones como la moneda virtual, son formas de hacer negocios que no están reguladas. La velocidad de hacer nuevos negocios es mayor que la velocidad de creación de nuevas regulaciones. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces conociendo ese riesgo, los lavadores apunta a trabajar en sectores que no tienen regulación o que no tienen muy baja regulación porque no hay nadie que controle nada, entonces los vuelve de mayor riesgo. No quiere decir que sean malos. La moneda virtual en buenas manos ayuda a la bancarización, pero en malas manos va a significar operaciones de lavado. Y recordemos que estamos hablando de gestión de riesgos: riesgo cero de lavado no va a existir nunca. Si nuestro norte es tener riesgo cero en lavado, eso no va a ocurrir. Siempre va a haber un riesgo. Tenemos que hacerle difícil la vida a los lavadores.