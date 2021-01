$!El sector comercial pide extender el horario del toque de queda de los sábados

“La gente que está trabajando no puede hacer sus compras los fines de semana porque es limitante hasta las 12:00 del mediodía. Ni siquiera abriendo más temprano el público responde igual, y eso se nota en todos los negocios, no solo en los supermercados, también en las tiendas de ropa, ferreterías, electrodomésticos”, expresó.

“Los fines de semana son los días de las ventas. Nosotros tenemos empleados en FASE 1 porque el volumen de ventas no da (para sostener la nómina)”, declaró el ejecutivo, quien reveló que producto de las limitantes que ha impuesto el gobierno por el rebrote de casos de COVID-19 se vio obligado a reducir su nómina de empleados de 23 a seis.

Lama, aunque no precisó una cantidad, sostuvo que el porcentaje de ventas de los comercios ha bajado bastante, sobre todo por el horario.

“No me atrevería a sugerir (un horario) porque no lo he consensuado, pero sí de que amplíen el horario del sábado hasta las 5:00 de la tarde porque hasta las 12:00 del mediodía es un poquito fuerte”, consideró.