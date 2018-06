El turismo crece 5.6% en primeros cuatro meses del año en el país

SANTO DOMINGO. El sector turismo en el país presenta un crecimiento superior al 4 % en lo que va de año, según el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Joel Santos.

“El gran reto para la industria en el resto del año es el llamado verano turístico, sobre todo tomando en cuenta que estamos para fines del mercado europeo en un año de Mundial, donde los destinos desde Europa hacia las estadías de larga distancia tienden a disminuir en términos relativos”, expresó.

Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el flujo turístico en términos acumulados para el período enero-abril del año 2018, alcanzó 2,347,820 visitantes no residentes que ingresaron al país por los diferentes aeropuertos internacionales, es decir, 124,694 viajeros adicionales con respecto a igual período de 2017, lo que equivale a un crecimiento interanual de 5.6 %. Dentro de este resultado, el Banco Central indica que los turistas internacionales que representan el 88.6 % del total de viajeros no residentes, registraron un crecimiento de 4.6%, esto es unos 90,760 visitantes adicionales, mientras que la proporción restante de 11.4 % correspondiente a los dominicanos no residentes, experimentó una variación interanual de 14.6 %, es decir 33,934 personas adicionales. Al incluir el influjo de viajeros residentes, la llegada total de pasajeros residentes y no residentes por vía aérea durante el período enero-abril del año 2018 ascendió a 2,548,816 pasajeros, lo que da una variación interanual de 5.2%.