El turismo en la pandemia: el inminente regreso del sector más golpeado

Pero el ansiado regreso de la actividad turística no se traducirá en multitudes llegando por los aeropuertos del país. Aunque ese sector volverá a ver la luz en la última etapa de la desescalada, el retorno de los visitantes al país será gradual y la experiencia de pasar por un aeropuerto será muy diferente.

No obstante, se trata de un protocolo muy general que aplica para todos los tipos de transporte: terrestre, de carga, por aeropuertos y puertos. Aun así, hay modelos para prever cómo será la experiencia de los aeropuertos internacionales y también de los dominicanos.

Hoteles: expectativas versus nueva realidad

No solo viajar será distinto, la propia experiencia de vacacionar cambiará profundamente mientras dure la pandemia. Si bien el tipo de turismo que se realiza en República Dominicana no es masivo, sino más bien de baja densidad, los resorts —tal como los conocemos— mutarán mientras no exista una vacuna contra el COVID-19.

El gobierno y los hoteleros lo tienen claro. En el documento oficial “Protocolo General y Sectorial para la Reinserción Laboral” que elaboró el Ejecutivo dominicano se muestran algunas realidades características de los resorts nacionales que cambiarán radicalmente cuando se abran estos establecimientos.

A los huéspedes se les tomará la temperatura durante el chek-in, se colocarán pantallas de vinil en las recepciones, restaurantes, concierges y áreas de contacto entre personal hotelero y visitantes. Eso para seguridad sanitaria de los propios trabajadores y, como mecanismo para evitar la propagación del virus entre los turistas, serán eliminadas las estaciones de bebidas, no se podrán hacer excursiones fuera de los hoteles, se deberá mantener la distancia social de dos metros, incluso en las piscinas, y usar mascarillas.