$!El vacío normativo abre un mundo para la radio por internet

Desde el órgano rector de las telecomunicaciones indican que, como no se utiliza ese espectro radioeléctrico, que es un bien público, este tipo de emisoras no requieren registro alguno ante ese ente. Y no es algo ceñido a la realidad dominicana, dice Indotel que es el mismo principio que aplica para la mayoría de los países.

Sin embargo, ese hoyo legal no significa que transmitir música o programas por internet sea algo al margen de las leyes. Robert Vargas recuerda que son las normas locales las que están rezagadas y no se han ajustado a los nuevos tiempos. Las estaciones por internet tributan impuestos por los ingresos de publicidad que generan, también se les aplican las leyes de derecho de autor y están sujetas a todas aquellas normas que rigen para los mensajes transmitidos por los medios de comunicación. El marco normativo de Indotel solo regula a las emisoras tradicionales.

De acuerdo a los datos del órgano rector de las telecomunicaciones, en el país existen alrededor de 400 emisoras de AM y FM, pero no hay datos oficiales concretos del número de radioemisoras por internet. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) tiene registros de todas las empresas que han inscrito sus nombres, incluso de emisoras por internet, pero esos datos no están discriminados, según el tipo de plataforma que utilizan para transmitir, de manera que no se conoce a ciencia cierta cuántas estaciones de ese tipo existen el país.