$!Eliminar las exenciones fiscales a las zonas francas sería perjudicial para el país

En tanto, el director del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), Daniel Liranzo, precisó que República Dominicana no es el único país que tiene incentivos para las empresas del sector.

El ejecutivo del ZFSI indicó que las empresas se establecen en los países por los incentivos que reciben, pero que si se decide quitar esas exenciones “pues cogen sus maletas y se van a donde haya y eso es lo que no podemos permitir”.

Consideró que no hay excusa para cambiar “este sistema que nos ha funcionado también durante tantos años y que nos permite tener captación de empresas internacionales”.

Angarita, quien explicó que con las exenciones el Estado no está dejando de captar impuestos adicionales, declaró que no se puede permitir “bajo ningún concepto que se vaya a dañar” el régimen de incentivos al sector.

La advertencia la hizo Luis Guillermo Angarita, vicepresidente de la Zona Franca San Isidro (ZFSI), quien aseguró que el sector no constituye una carga para el fisco, sino que por el contrario es un gran contribuyente de este.

“Son 135 países que tienen el régimen de zonas francas y es con incentivo. Cuando hablamos de sacrifico fiscal, es en teoría porque, como pueden ver, las mayorías de esas compañías no estaban aquí instaladas, no estaban pagando impuestos, o sea el gobierno no está dejando de recibir nada”, sostuvo.

Liranzo, quien habló en el marco de un recorrido con periodistas por la Zona Franca San Isidro, señaló que el país está en un ambiente de competencia donde cada nación está viendo qué le ofrece para que esas inversiones vayan hacia allá.