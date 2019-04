$!Empleadores dicen hay que reclasificar empresas antes de aumentar salarios; centrales sindicales no cederán

Este viernes se reunieron las autoridades del Ministerio de Trabajo junto a los representantes de las centrales sindicales y el sector empresarial en busca de un consenso en lo que tiene que ver con la reclasificación de empresas.

En la reunión que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, se estableció una hoja de ruta para analizar el tema. Según la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, es necesario llegar a una reclasificación de empresas antes de realizar un aumento salarial.

Contrario opina Gabriel Del Río, quien indicó que el sector sindical no cederá ante la reclasificación de las empresas porque el actual escenario no es para discutir ese tema y consideró que esta posición empresarial es para dilatar el proceso.

“Procuramos tener un criterio claro, preciso para la definir una empresa”, expresó Almánzar al mismo tiempo de explicar que se debe reclasificar la empresa porque no se puede actuar al margen de la ley”, dijo.

Añadió que se está avanzando y que lo importante es que no se haga algo que pueda entorpecer el camino.

Gabriel Del Río, secretario general de la confederación autónoma sindical clasista (CASD), indicó que los empresarios deben entender que no se puede ligar el tema salarial y la reclasificación de empresas.

“No vamos a aceptar una reclasificación antes de los salarios. Ahora, es clara la idea: no nos oponemos a la reclasificación, pero por qué debemos esperar el tiempo de los salarios para hacer la reclasificación ¿por qué? Eso no tiene sentido. Estuvimos esperando casi dos años para que el Comité llamara a un dialogo y no se dio. Entonces, ahora vamos a venir con el mismo tema”, enfatizó Del Río.

Dijo que el problema se puede resolver poniéndose de acuerdo todas las partes atendiendo a los salarios y luego el debate de las empresas.

De su lado, Rafael –Pepe Abreu– dijo que siempre habrá discusiones porque los empresarios siempre van a querer ganar más y las centrales sindicales mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

“Ellos dijeron eso y nosotros dijimos que no, que no se puede condicionar el tema de clasificación de empresa a la discusión que tenemos ya sobre el aumento salarial. Aclaramos que cualquier proceso debe ser a seguida del aumento, por ejemplo: aprobamos el 25 el aumento salarial y podemos abrir el proceso para que técnicos de ellos y de nosotros se puedan juntar para discutir de esa clasificación que ellos plantean, pero no condicionar al tema de salario por un asunto que ellos conocen: se formó una comisión con la tarifa actual y fue a nosotros que nadie nos respondió, ni el sector oficial ni el empresarial”, explicó Abreu.

Sobre la cesantía, Circe reiteró que aún el sector empresarial no ha entrado a ese debate.

En el encuentro estuvieron presentes por el sector empresarial la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz; de las centrales sindicales Rafael -Pepe- Abreu y Gabriel Del Río. También estuvo en el encuentro el director del Intec, Rolando Guzmán, quien es el intermediario en el debate sobre la reforma al Código Laboral. En este encuentro fue invitado.