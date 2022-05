En RD hay más de 1,400 sindicatos activos y el 30 % es de transporte

En la República Dominicana hay registrados ante el Ministerio de Trabajo más de 1,400 sindicatos de trabajadores activos. El hecho de que los más numerosos sean los del transporte, con 404, los mismos sindicalistas lo atribuyen a la “libertad de asociación” en este sector independiente que contrasta con las trabas en el privado regular.

“No es que son más activos (los de transporte), sino que son más fácil de constituir porque son empresas independientes”, precisó Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Insiste en que, para los sindicatos del sector privado “hay un obstáculo empresarial que no permite el ejercicio libre” de asociación “aunque lo diga la Constitución y el Código de Trabajo”.

Se definen como sindicatos todas las asociaciones de trabajadores o de empleadores constituidas de acuerdo con el Código de Trabajo, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros. Estos pueden ser de empresa, profesionales o por rama de actividad y deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo para formalizarse.

En el histórico del Ministerio de Trabajo hay registrados 3,871 sindicatos, de los que el 37 % está activo, de acuerdo con un reporte entregado a solicitud de Diario Libre. De los activos, 677 son de empresa, 201 profesionales y 557 de rama de actividad.

Revisión en el Código

El Código de Trabajo establece que “las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o entorpecer el ejercicio de la libertad sindical”.

“Ante esta prohibición, el Ministerio de Trabajo solamente tiene un Departamento de Registro Sindical, en donde recibe las comunicaciones, pero no puede incidir en lo que se recibe”, observó el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps.

“Si hay recepción de documentos contradictorios -agregó- no puede el Ministerio arreglarlos, tienen que entre los sindicatos arreglarse y si tienen que llegar a un tribunal, tendrían (ellos) que llegar a un tribunal de trabajo”.

El funcionario, en una reciente entrevista con Diario Libre, reconoció que el tema sindical es uno de los que se tienen que mejorar en el Código de Trabajo, una legislación de 1992 para la que se comenzó en este año una nueva ronda de diálogo tripartito con fines de modificarlo y actualizarlo.

“Creo que es correcto el respeto a la libertad sindical y el fomento a la libertad de asociación, pero creo que algunas mejoras en ese aspecto significarían tal vez el fortalecimiento aún más del movimiento sindical y lograr la organización, no solamente por la representatividad y la legitimidad”, dijo el ministro.

Entre las propuestas que los sindicatos han llevado a la reciente ronda de diálogo tripartito para modificar el Código de Trabajo, han incluido en su agenda que se discuta el fortalecimiento de los derechos reconocidos a las organizaciones sindicales, especialmente en lo referente a la libertad sindical y la negociación colectiva.

El pasado 1 de mayo, en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, representantes de los sindicatos, entre estos Abreu, volvieron a denunciar que en el sector privado los empleadores ponen trabas para que sus empleados se organicen en sindicatos.

Abreu citó como ejemplo el caso de un gran supermercado en el que se ha tenido que mediar, pues su administración no acepta “el libre ejercicio de la libertad sindical”. También, mencionó a una empresa extranjera en Santiago en la que los trabajadores llegaron a hacer el registro del sindicato, pero los patronos no permitieron su actividad. “Ellos (los patronos) nunca declaran abiertamente que se oponen a la libertad sindical (…) porque saben que incurrirían en una violación a la Constitución y a la ley, pero siempre tienen un motivo basado en que los trabajadores no obedecen los mandatos”, dijo Abreu.

Diario Libre solicitó la opinión del sector empresarial sobre las quejas del sector sindical, pero no se había obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Contribuciones al sector laboral Además de la rama transporte, en la República Dominicana hay sindicatos organizados en los sectores zona franca, puertos, construcción, billeteros, en el Estado, la agroindustria, los hoteles y la industria azucarera, entre otros. “La realidad es que el movimiento sindical ha producido mejoras, por ejemplo, en el sector azúcar”, resaltó el ministro de Trabajo. En ese sector el Ministerio reporta 128 sindicatos activos. “Hay pactos colectivos importantes, a favor de los trabajadores. Esto no sucede sin los sindicatos”. De Camps mencionó que el trabajo infantil se ha podido reducir en el país por “un trabajo conjunto del gobierno, empleadores y trabajadores sindicalizados”. También, que durante la pandemia se logró una resolución sobre el teletrabajo dialogada en el Consejo Consultivo del trabajo de manera tripartita, en la que los sindicatos tuvieron participación. “La visión o la imagen (es) de que muchos sindicatos de los años 60, de los años 70, efectivamente no es la misma del 2020 y pico, sin duda, y qué bueno que no es la misma. Pero la realidad de las relaciones laborales tampoco es la misma”, comentó De Camps. Esa realidad distinta tiene el reto de alcanzar a las generaciones más jóvenes y trabajadores particulares. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el año pasado que la afiliación sindical en todo el mundo ha ido disminuyendo con el tiempo y que “es inferior en el caso de las personas con alguna forma de empleo atípico o un empleo precario, como los trabajadores temporales y por cuenta propia o los trabajadores de la economía informal y de las plataformas digitales”. El ministro de Trabajo indicó que, en la República Dominicana, “independientemente de que algunos puedan señalar que a nivel mundial pueda haber una reducción en términos generales” de los niveles de afiliación, “la realidad es que el movimiento sindical” ha producido mejoras.