Ocho preguntas a la Superintendencia de Pensiones sobre rentabilidad y regulación de las AFP

La rentabilidad de los fondos de pensiones registra una desaceleración en su crecimiento. Ante la fluctuación de los rendimientos y, anteriormente en este año, la disminución en el balance total de las cuentas de retiro de los cotizantes, Diario Libre le realizó ocho preguntas a la Superintendencia de Pensiones (Sipen) con el fin de entender el proceso de supervisión del sistema y otras inquietudes.

1.

¿Con qué frecuencia la Sipen evalúa el rendimiento de las operaciones de los fondos de pensiones?

La Superintendencia de Pensiones supervisa diariamente las operaciones de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) relativas al proceso de inversión de los recursos de los fondos de pensiones, por lo tanto, damos seguimiento al rendimiento que devengan y generan las inversiones.

2.

¿Qué opinan sobre el poco rendimiento de los fondos durante este semestre?

El rendimiento de las inversiones de los fondos de pensiones es variable y depende del entorno macroeconómico interno y del panorama económico mundial. Actualmente, el valor de la moneda local refleja una apreciación sobre el dólar, por lo que la proporción del portafolio que se encuentra invertido en dólares presenta un valor menor debido a las variaciones que está experimentando la tasa de cambio. Cabe destacar que la apreciación de nuestra moneda responde a medidas de política monetaria que se toman para fines de controlar la inflación.

En otro orden, el comportamiento de los fondos de pensiones en el corto plazo no representa el desempeño de este, ya que las pensiones se deben visualizar como productos de largo plazo y cuyo resultado se evalúa al momento en que se otorguen las mismas.

3.

¿Es la primera vez que se registran disminuciones como la de este semestre?

No es la primera vez que esto ocurre. Cuando hay aumento o disminución en las tasas de interés, el precio de los instrumentos se afecta y el valor de estos experimenta cambios. La diferencia en esta ocasión es debido a que el entorno económico actual ha impactado en mayor proporción.

4.

¿Si los rendimientos disminuyen, impacta el porciento de comisión de las AFP?

Sí. La comisión cobrada por las AFP es en base al saldo administrado. Si el saldo es menor, el monto de comisión es menor.

5.

¿Cuáles sanciones podrían enfrentan las AFP que descuenten un valor mayor a lo establecido como comisión?

El monto correspondiente a la comisión por saldo es supervisado de manera diaria por esta Superintendencia, por lo que la probabilidad de que este monto sea diferente al que corresponde es muy baja para no decir nula. En los 19 años del sistema, que han transcurrido a partir del inicio de la recaudación, no se ha registrado ninguna falta sobre el particular. En caso de registrarse algún incumplimiento, existe una normativa de sanciones para los fines.

6.

La Superintendencia monitorea diariamente las variaciones en el tipo de cambio y se han tomado medidas a nivel regulatorio para fines de atenuar cualquier impacto de corto plazo negativo en los portafolios de los fondos. Asimismo, existe regulación relativa a los límites de inversión por emisor, instrumento y por moneda, por lo que nos mantenemos vigilantes de que las AFP cumplan con los mismos.

7. Sipen y las de la Adafp?

Las estadísticas de la Sipen contienen la información completa de todo el sistema mientras que las de Adafp (Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones) solo contemplan los datos correspondientes a sus entidades miembros. Adicionalmente, nuestras estadísticas presentan datos más actualizados, por lo que pudieran darse algunas diferencias, pero no significativas.

8.

Todas las estadísticas del sistema son publicadas mensualmente y se encuentran disponibles en nuestra página web.

