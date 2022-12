El 2022 va finalizando y no avanza la reforma del Código de Trabajo

La reforma al Código de Trabajo sigue estancada por temas como la cesantía, el seguro de desempleo y los contratos de trabajo, y, de acuerdo con Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), no se ve una luz al final del túnel.

“¿Qué es lo que tiene estancada la reforma? Como siempre, está el tema de la cesantía laboral. Ese elemento apareció por parte del sector empresarial cuando estábamos discutiendo lo relativo al tema de los contratos”, indicó ayer.

El dirigente sindical apuntó que, inmediatamente apareció el tema de la cesantía, bloqueó la posibilidad de cualquier acuerdo que tuviese que ver con una modificación de establecer los contratos en el país. Además, que se retomara el seguro de desempleo.

“Los empresarios decían que no tenía justificación, por ejemplo, el tema del seguro de desempleo con el tema de la cesantía sobre la base de afectar los derechos adquiridos”, dijo.

Señaló que la solución, “es lamentable que se tenga que decir (...): no se ve en términos inmediatos, no se ve. No hay una solución que se puede asegurar”.

La postura del empresariado

De su parte, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, dijo ayer que hay artículos que ninguna de las partes expresó intención de modificar, pero hay avances.

“Hemos tenido importante nivel de consenso en los aspectos relacionados con el contrato de trabajo y los procedimientos”, dijo.