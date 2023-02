El gobierno deberá fijar posición para aumento salarial, según sindicalista

Ante la carencia de una propuesta para ajuste de los salarios por parte de los empleadores, la comisión gubernamental deberá presentar la suya, que eleve las discusión de la triada al siguiente nivel.

Hoy, se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo el quinto encuentro entre los patronos, sindicalistas y el gobierno, momento en el que se esperaba conocer la contrapropuesta de los empresarios. Pero los patronos se presentaron "con las manos vacías".

"Vinimos y expresamos que estamos en el proceso de evaluación, de análisis de propuesta y consulta. Esperamos también tener espacio con trabajadores a fines de construir algo que sea satisfactorio y posible", respondió a Diario Libre Pedro Rodríguez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).

La razón por la que los empleadores no han fijado una posición en la mesa del diálogo es porque no han podido consensuar el tema del porcentaje a aumentar, considerando que la propuesta de los sindicalistas es "amplia y abarcadora", consideró Rodríguez.

Las centrales sindicales proponen un aumento de 35 % al salario mínimo de los trabajadores del sector privado no sectorizado.

Rodríguez aseguró que se encuentran en un proceso interno en el que discuten la Resolución 02-2021 sobre el salario mínimo nacional para trabajadores del sector privado no sectorizado. Así como otros aspectos que involucran los diferentes sectores económicos, con los que se han reunido.

"Estamos en ese proceso y, una vez concluyamos, esperamos poder iniciar cualquier discusión sobre los salarios", indicó a su salida del encuentro que se celebró en horas de la mañana entre el Comité Nacional de Salarios (CNS).

Emplazan a la representación gubernamental

Sindicalistas consideran que las conversaciones en las que se debaten las condiciones macroeconómicas para ajustar las tarifas de los salarios no han avanzado lo suficiente como se esperaba. "Las conversaciones no van bien, no van bien", respondió Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), a Diario Libre.

Ante el hecho de que los empresarios no culminan su proceso interno de evaluación, los representantes sindicales emplazaron a la comisión que representa al sector gubernamental en el diálogo tripartito para que planteen una propuesta que eleve las discusiones al siguiente paso.

"La pelota está en la cancha de los empresarios. Pero, si ellos no presentan su decisión, el equipo del gobierno tendrá que presentar algo como miembros del comité para que podamos avanzar", sostuvo Abreu.

La primera acción que llevarían a cabo los sindicalistas sería convocar una marcha, pero el representante confía en que el gobierno pueda plantear una solución "justa y especifica" para los actores.

Al conversar sobre la dilatación del proceso, Abreu explicó que, cuando se llegue a un acuerdo, el ajuste deberá realizarse de manera inmediata. "No cuando se firme el acuerdo, sino desde enero pasado, que era la fecha en la que se debía avanzar con el tema salarial", dijo.

Además del 35 % como aumento salarial, Abreu considera que el tema de las pequeñas empresas es el segundo factor que mayor incertidumbre ha generado entre los empresarios.

“Ellos manejan, dentro de la clasificación empresarial, a las mipymes como el renglón menos pudiente para aumentar, pero la realidad es que también deben hacerse ajustes en ese sector”, sostuvo Abreu.

Hermetismo con información

Los encuentros para dialogar sobre un tema de interés nacional se han manejado bajo un esquema de hermetismo, tanto con la prensa como entre los que conforman el CNS.

El planteamiento lo confirmó Abreu, quien manifestó que no está de acuerdo con la manera en la que se ha estado desarrollando la mesa del diálogo, lo que limita la participación ciudadana.

De hecho, Diario Libre conoció la fecha del encuentro por una fuente externa que confirmó la hora. A la llega del medio al Ministerio de Trabajo, la entidad indicó que no convocó a la prensa y no se ofrecieron detalles.

Para el próximo encuentro, los empresarios y sindicalistas deben esperar a que el ministerio los convoque.

