Exigen al presidente enfrentar evasión de impuestos y trucos comerciales de los chinos

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, describió ante el presidente Luis Abinader una serie de prácticas desleales, evasivas de Impuestos y abusivas contra los trabajadores que él asegura cometen los comerciantes chinos en perjuicio de sus pares dominicanos, que sí se ajustan a las reglas.

Dijo que estos extranjeros despiden a los empleados el día 89 (antes de cumplir los tres meses) para no inscribirlos en la seguridad social, con lo cual también evitan pagar prestaciones laborales; se niegan a vender en efectivo, y no entregan facturas con comprobante fiscal.

El empresario también denunció que los negociantes asiáticos apenas pagan el 1% de impuesto cuando importan mercancías, y no el 18% de Itebis y 27% de las ventas, como hacen los demás.

"Hay empresarios extranjeros que traen 200 millones de pesos en mercancías y no declaran que venden nada. Sin embargo, es más fácil pagar el 1% de sus activos, que son 2 millones de pesos, y no pagar el 18% del Itebis ni pagar el 27% de los beneficios. De esta forma se ve que están pagando en la DGII, pero es el 1% del inventario, pero no reportan las ventas", afirmó García.

Pidió al presidente Abinader, que le acompañaba en la celebración del Día del Comercio en el hotel Barceló, propiciar igualdad de condiciones para todos.

"Queremos que exista una competencia leal donde todos paguemos nuestros impuestos, donde todos nuestros empleados estén inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para garantizar la salud y las pensiones", sostuvo.

Solicitó a la Dirección General de Aduanas hacer que estos extranjeros paguen sus impuestos cuando importan mercancías.

"Ya no solamente estábamos hablando de pica pollo, sino que ya estamos hablando a nivel industrial y comercial", concluyó.

Abinader responde

El mandatario luego tomó la palabra y respondió a los comerciantes, sin referirse a acciones precisas.

"Nos han llegado los mensajes en cuanto al control fiscal de diferentes sectores, vamos a insistir en eso porque tiene que haber igualdad y, especialmente, en la parte tributaria. No puede haber un sector, independientemente del origen de ese sector que tenga privilegios. Lo importante es continuar con esta comunicación", refirió el mandatario.

Haití

Iván García aprovechó la ocasión para respaldar las medidas del Gobierno en la frontera con Haití, a pesar de las pérdidas que experimentan sus miembros. Está seguro de que pronto los haitianos van a ceder acuciados por sus necesidades.

"Estamos conscientes de que la población de Haití no soporta seguir comprando los huevos a 20 pesos, estamos conscientes de que la necesidad y el hambre va a hacer que el pueblo de Haití le pase por encima a cuatro o cinco personajes que están en la frontera impidiendo que se reabran los mercados fronterizos", expresó.

Indicó que también está conscientes de que "nos necesitamos ambos: nosotros para vender y ellos para comprar, pero en Haití no existe un interlocutor válido para negociar una solución".