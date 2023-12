Empresas dominicanas importan talento ante falta de trabajadores calificados

Ante la falta de personal calificado , los sectores productivos de la República Dominicana acuden al mercado laboral internacional para conseguir colaboradores para áreas determinadas, sobre todo que manejen el idioma inglés y las nuevas tecnologías.

En un estudio realizado en el 2022 por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se calcula que el 54 % de las empresas en el país asegura tener dificultad en la contratación de personal con perfil calificado.

Además, solo el 12 % de la matriculación universitaria se encuentra en las carreras de mayor nivel salarial y empleabilidad, correspondientes en su mayoría a Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas e Idiomas.

El sector agropecuario dominicano es uno de los que tiene que buscar talento humano en el exterior. Por ejemplo, tiene demanda de técnicos que puedan determinar el sexo de las aves.

"Hay uno o dos dominicanos que son veterinarios que saben sexar los pollos por el ano, pero no lo ejercen", indica Miguel Ángel Lajara, un productor y vocal de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA).

Ante la demanda, un técnico en sexar pollos devenga un salario considerado de lujo.

"Aquí hay peruanos (que sexan pollos) que el sueldo es de 3,000 o 4,000 dólares mensuales, y aquí hay técnicos en granjas (dominicanos y extranjeros) que los sueldos son de más de 2,500 o 3,000 dólares. Nosotros estamos necesitando de ese tipo de personal", dice José Luis Polanco , presidente de la ADA.

Asegura que los productores, lo primero que hacen cuando tienen un técnico de esa categoría, es asignarles un vehículo nuevo y buscarles una vivienda.

"Tengo como 10 apartamentos donde viven técnicos nada más. Nosotros necesitamos de personal, de profesionales. Ya la avicultura no es echar alimento en un cubo", expresa.

Cotizantes foráneos

El Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) dominicano registra 36,125 extranjeros de más de 20 nacionalidades diferentes como cotizantes. De ellos, los de Brasil (185 personas), tienen el salario promedio cotizable más elevado del sistema: 158.195,7 pesos.

más elevado del sistema: 158.195,7 pesos. Los chilenos tienen el segundo salario promedio más alto, ascendiendo a 156.260,8 pesos. En el país hay 170 chilenos cotizando, de acuerdo con el último boletín estadístico del Régimen Contributivo del SDSS, de agosto del 2023.

más alto, ascendiendo a 156.260,8 pesos. En el país hay 170 chilenos cotizando, de acuerdo con el último boletín estadístico del Régimen Contributivo del SDSS, de agosto del 2023. En términos de cantidad de extranjeros, los haitianos y venezolanos son los que más cotizan en el país, siendo los de Haití los de mayor número, con 15,246 ciudadanos, y 8,160 venezolanos.

Los avicultores han traído personal de Cuba, Colombia, Perú y México, entre otros países.

"La matriz avícola dominicana tiene sus íconos", dice Lajara. "Seguimos a Brasil, seguimos a Estados Unidos, seguimos a México y Colombia (...) Teníamos un problema sanitario los otros días, teníamos meses sin encontrar (un especialista) y vino un colombiano y lo resolvió".

Entrenadores de dominicanos

El 45 % de la matrícula estudiantil está concentrada en cinco carreras: Educación, Psicología, Contabilidad, Medicina y Derecho, las cuales presentan el menor crecimiento salarial, destaca ANJE en su estudio "Formación del talento humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana: Enfoque a programas técnicos profesionales y universitarios".

El gremio empresarial considera que se torna urgente reenfocar la educación superior hacia las habilidades y competencias que vayan acorde con las demandas actuales y futuras de los sectores productivos.

"Ya el 60 % de la producción de pollo está en granja de avanzada tecnología, que se conoce como ambiente controlado. Cuando tú compras esa tecnología, obviamente tienes que traer un personal, y lo acompaña un personal dominicano para comenzar a formarlo", dice el presidente de la ADA.

El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura, indica que, en las tareas más especializadas en ese sector, hay casos donde se ha tenido que traer personal de fuera para apoyo y enseñanza a los trabajadores dominicanos. "Más por un tema de preparación y manejo de idiomas", apunta.

En el caso del sector industrial, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) presentó en octubre del 2023, como resultado del Cuarto Congreso Industrial, seis ejes que considera estratégicos para desarrollar el sector.

Dentro de ellos está la formación del talento humano para la industria, considerada como un elemento fundamental de la diferenciación competitiva.

La AIRD explica que las estrategias definidas buscarán garantizar que el capital humano responda de manera efectiva a los requerimientos de los sectores productivos, fomentando la alineación de la industria y las zonas francas con las instituciones de formación, la academia y el Estado, promoviendo la innovación y el desarrollo.

"Cada vez más se hace evidente que la capacitación técnico-profesional es más importante" Luis Miguel De Camps Ministro de Trabajo “

¿La solución?

En octubre de este 2023, en la República Dominicana se celebró la 46ª Reunión de la Comisión Técnica (RCT) de OIT/Cinterfor, siendo el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) la institución anfitriona.

En ese evento, Marco Llinás Vargas, encargado de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), declaró que, a pesar de los persistentes niveles de desempleo e informalidad que existe en la región, los empresarios siguen teniendo dificultades para llenar vacantes por las múltiples evidencias de brechas de talento humano en la zona.

"El 29 % de las empresas del sector manufacturero sugiere que la formación deficiente es una limitación para el desarrollo de sus negocios. Son múltiples los estudios que nos apuntan a esa misma dirección y este problema del talento humano particularmente para el desarrollo humano", indicó.

Agregó que hay brechas de habilidades que los trabajadores no cuentan con las competencias que están necesitando los empleadores o hay escasez de habilidades cuando se demandan ciertos perfiles.

Recientemente, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, señaló que la demanda de mano de obra calificada se puede resolver a través de la formación técnico-profesional.

"Cada vez más se hace evidente que la capacitación técnico-profesional es más importante. La realidad del mundo del trabajo hoy requiere que tengamos disponibilidad de trabajar con mayores capacidades, inclusive más que antes", dijo De Camps.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de varias propuestas estratégicas, se comprometió a defender la implementación y continuidad de políticas públicas enfocadas en revalorizar y fortalecer el sistema de formación técnico-profesional, procurando una mayor articulación entre la oferta educativa y la demanda empresarial.

"Es un tema prioritario para nuestro país poder seguir creciendo, poder aprovechar el nearshoring; el que la calidad de la educación dé un salto cuántico y que dotemos a los jóvenes de los conocimientos necesarios para captar nuevas inversiones y aumentar la producción, la productividad y la calidad de los productos y servicios hechos en RD (República Dominicana)", dice a Diario Libre Celso Juan Marranzini, presidente del Conep.

En un discurso que pronunció ante empresarios reunidos en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), Marranzini señaló que la falta del capital humano con la formación y la educación necesaria pone en riesgo el crecimiento económico de la República Dominicana.

"La educación ya no solo es un tema de justicia social, sino es un tema que afecta la productividad, que afecta el crecimiento económico a futuro. Si no tenemos el capital humano con la formación y la educación necesaria lamentablemente no vamos a poder aprovechar esa tendencia (crecimiento económico) y, de hecho, se puede comprometer el ritmo de crecimiento", señaló.