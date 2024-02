Sube 21.5 % la cantidad de asalariados gravados con el impuesto sobre la renta

La cantidad de asalariados a los que se les descuenta el impuesto sobre la renta (ISR) creció 21.5 % en diciembre del 2023, si se compara con los que había un año antes. Además, subió 26.9 % el monto retenido.

Así lo estima un informe preliminar de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con las recaudaciones en todo el 2023. En este se reporta que el ISR de asalariados presentó un crecimiento de 1,540.0 millones de pesos al comparar cuánto se tributó en diciembre del 2023 con el mismo mes del 2022.

Desde el 2023 se comenzó a aplicar en el país un ajuste o alza salarial a los salarios mínimos de distintos sectores económicos, entre estos privado no sectorizado, turístico, zonas francas, agrícola, vigilantes privados y maquinarias pesadas.

Este incremento supuso un impulso hacia arriba de otros salarios cercanos al mínimo. Además, empresas hicieron aumentos de sueldos a nivel interno para ajustar las compensaciones de sus colaboradores frente a la inflación, que llegó a crecer a nivel interanual hasta el 10.48 % desde el pandémico 2021 hasta ir descendiendo a menos del 4 % conforme cerraba el 2023.

El incremento del pago del ISR a asalariados contribuyó a que el impuesto sobre la renta de las personas físicas ocupe el segundo lugar de mayor variación absoluta al comparar diciembre del 2023 con diciembre 2022. Este impuesto presenta un crecimiento del 23.7 %, equivalente a 1,820.4 millones de pesos más.

Te puede interesar ¿Cuánto deben aumentarte en este 2024 si ganas el salario mínimo?

Si se analiza durante todo el 2023, el impuesto sobre las personas físicas representó un crecimiento absoluto de 12,576.9 millones de pesos respecto al 2022, esto explicado por la subida tanto en la cantidad de asalariados gravados como del monto retenido de 19.0 % y 18.0 %, respectivamente.

Concepto El impuesto sobre la renta es el que grava toda renta, ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas físicas, sociedades y sucesiones indivisas, en un período fiscal determinado.

¿Cuáles salarios pagan más?

Actualmente, el ISR de las personas físicas se retiene al excedente de los salarios de 34,685 pesos mensuales en adelante. Los que están por debajo de ese monto están exentos. De hecho, estos se redujeron 3.9 % en diciembre del 2023.

Según lo reportado por la DGII, con base en las declaraciones presentadas, los asalariados que ganan entre 34,685.01 y 52,072.00 pesos mensuales son los que registran el mayor crecimiento en la variación de la cantidad de asalariados, con el 26.9 %, y ocupan el segundo lugar en la variación del monto retenido, con el 22.3 %.

En segundo puesto en el alza de la cantidad de asalariados están los que ganan entre 52,072.0 y 72,260.00 pesos mensuales, con el 20.9 %. Ocupan el tercer lugar en la variación del monto retenido, con el 20.0 %.

En tercer lugar, en cantidad de asalariados que crecieron y pagan ISR están los que devengan un sueldo superior a los 72,260.01 pesos, con el 14.2 %. Sin embargo, son el grupo cuyo monto retenido varió más, con el 27.9 %.

En el Código Tributario Dominicano se establece que las tarifas del salario deben indexarse o ajustarse anualmente para compensar las pérdidas del valor del dinero por la inflación.

Pero este ajuste no se hace desde el 2017, debido a que en la Ley de Presupuesto General del Estado está vigente un capítulo que establece la no indexación para no perjudicar las recaudaciones fiscales.

Si se hubiese indexado en el 2022, a ese año estarían exentos de pagar el ISR los que ganan hasta 43,407.00 pesos mensuales, según cálculos de analistas de la Dirección General de Presupuesto.