La brecha salarial en mujeres dominicanas es del 30 %

En República Dominicana las mujeres tienen un salario menor que los hombres, esto lo explica un estudio realizado por el Banco Mundial en 2023, basándose en los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del 2019.

El 40 % de las mujeres cuyo sueldo es inferior al mínimo, tiene una brecha salarial del 30 %, de acuerdo con este estudio del BM, el cual también establece, que en promedio el hombre gana 27 % más que las mujeres en el país.

Esta brecha se acentúa principalmente en sectores donde existen mayor número de trabajadoras, como hoteles, bares y zonas francas, que son empleadores que de por sí tienen un ingreso inferior al salario mínimo.

No obstante, aunque hay una predominancia femenina en estos sectores, no es el único factor por el que existe una diferencia evidente en los salarios de hombre y mujeres, ya que los otros factores tienen que ver con "la discriminación o antecedentes u obligaciones familiares y, por tanto, no asociados con la escolaridad o la experiencia".

Asimismo, las trabajadoras domesticas dominicanas, son de las mujeres con mayor diferencia salarial en el mercado, según mostró el estudio.

Participación laboral femenina

Otra situación que resaltó el informe fue la participación de las mujeres en el ámbito laboral. En este sentido, tomo como referencia que en 2009 el ingreso de las féminas a la fuerza laboral "superó" la de los hombres, sin embargo, a raíz de la pandemia del Covid-19 fue en retroceso.

"En 2020, alrededor del 39 por ciento de las mujeres jóvenes eran NINIs (sin empleo, educación o capacitación) en comparación con el 25 por ciento de los hombres jóvenes", según el Banco Mundial.

Asimismo, la tasa de participación laboral de las trabajadoras cayó un 8 %, contrario a los hombres, que solo decayó un 5 %.

Uno de los factores que contribuyó al incremento en la pérdida de empleo, en un 7 %, en el caso de las mujeres fue la presencia de los niños en etapa escolar en el hogar, situación que no afectó en el caso de los hombres.

"la mayoría de los trabajos informales que desempeñan las mujeres se encuentran en sectores que fueron duramente golpeados por la crisis", es otro de los factores según el BM.

Soluciones

Dentro de las soluciones planteadas por la entidad, realizaron una exhortación para la revisión de la legislación sobre salarios mínimos en sectores donde predomina la presencia femenina, debido a que los salarios "son sistemáticamente menores".

Asimismo, sugirió al Ministerio de Trabajo, solicitar a las empresas desarrollar un mecanismo de quejas y reparaciones, para que los empleados puedan reportar las situaciones fuera de las normativas.

"El reciente proyecto para la formalización de los trabajadores domésticos a través de una serie de resoluciones emitidas es un paso crítico en la dirección correcta", expresó.

Asimismo, exhortó a la ampliación de las coberturas de los programas de Jornada Ampliada y los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) para darle posibilidades a las madres a insertarse en el mundo laboral.

"La educación y la formación técnica y vocacional pueden aumentar la empleabilidad de las mujeres. Para ello, es necesario incrementar la oferta de educación y formación técnica profesional que se ofrece a través del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)", sugirió.