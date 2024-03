Cantidad de motocicletas ha crecido más de un 82 % en los últimos 10 años

"La modalidad de ahora es que la gente se mueve más rápido en una motocicleta que en otro vehículo, por los taponamientos que está teniendo la ciudad", dice Óscar Almánzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto).

Las motocicletas representan el 56.5 % del parque vehicular dominicano. Almánzar entiende que su uso se ha incrementado en el casco urbano porque hay gente que prefiere irse en una moto y dejar sus carros en las casas.

En la República Dominicana el uso de las motocicletas es diversificado. Son utilizadas como medio de transporte privado de muchas familias, ya sea como mototaxi, a través de una ruta o bajo una plataforma digital como Moto Uber.

También, para hacer mensajería de empresas y delivery (servicio a domicilio) o como diversión. Hay quienes, además, les dan un uso negativo como hacer carreras en las vías públicas y piruetas.

"Para trabajar las están usando en todas las modalidades, ya no es solo el tema del motoconcho estacionario, que va a una parada establecida como su empleo diario, sino que también ya las aplicaciones dan servicios de transporte de motocicletas. O sea, ha habido un incremento con el tema de trabajos en las motocicletas", observa Almánzar.

En sentido general, el parque vehicular dominicano ascendía a 5,838,510 unidades en enero del 2024. De ese universo, 3,298,697 son motocicletas,para un 56.5 %, seguidas de los automóviles privados con el 18.7 % y yipetas con el 11.7 %.

Los vehículos de carga rondan las 523,014 unidades, para una participación del 8.9 %, seguidos de autobuses privados con el 2.14 %, entre otros, de acuerdo con la data de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En el caso de las motocicletas, en los últimos 10 años este medio de transporte presenta un crecimiento de un 82.9 % en la República Dominicana, al pasar de 1,803,328 unidades en el 2014 a 3,298,697 en el 2024.

Solo en enero del 2024, entraron al parque vehicular 29,099 vehículos nuevos, de los cuales 17,938 fueron motocicletas.

En diciembre de 2023, la cantidad de motocicletas en el país ascendía a 3,281,018 unidades, para un aumento de un 7.1 % en comparación con igual periodo del 2022, cuando el registro era de 3,063,476. Unas 217,542 motocicletas nuevas.

Los que integran el parque vehicular

El parque vehicular de la República Dominicana está compuesto por:

Ambulancias

Autobuses

Automóviles

Vehículos de carga

Vehículos fúnebres

Yipetas

Máquinas pesadas

Montacargas

Motocicletas

Remolques

Volteos

Papel de los motores en los comercios

Para Ricardo Rosario, presidente del Grupo Detallistas Unidos, si no fuera por el servicio a domicilio en motocicletas muchos negocios no existieran en la República Dominicana, porque más del 60 % de las ventas que realizan los comercios detallistas es a través de ese medio de transporte.

"Para muchos de los negocios del sector detallista este vehículo no solamente sirve para abastecerse y hacer las compras en los distintos mercados, sino también que es fundamental para cubrir las ventas a domicilio", dice.

"Ya para muchos negocios las ventas a domicilio representan más de un 60 % de las ventas diarias. Es decir, que cada día más personas prefieren usar este servicio que ir personalmente a los distintos establecimientos", precisa el empresario.

Regulación de motocicletas

Recientemente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció que se encuentra en un proceso de reglamentación de la circulación de las motocicletas que participan en los servicios de entrega a domicilio.

La institución dijo a través de una nota de prensa que someterá un proyecto de resolución reglamentaria al Consejo de Dirección del Intrant (Codintrant), a los fines de regular los aspectos del tránsito y seguridad vial relacionados con dichos servicios.

"El presidente ha querido regular el tema de la motocicleta para separar motoristas del motoconchista y de los que damos servicios, que somos la parte obrera, que les damos servicio a la población", indica Óscar Almánzar, presidente de la Fenamoto.

Comenta que hay motoristas que tienen la motocicleta para ir a su trabajo o pasear. "Otros las utilizan para robar y atracar, entonces (...) hemos querido llevar un plan de que se separen los sectores".

En el 2022, el Gobierno dominicano desarrolló el Plan Nacional de Registro de Motocicletas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro". Las estadísticas muestran que gran cantidad de los delitos son cometidos usando ese medio de transporte.

El costo de ese proceso es de 600 pesos. La persona debe llevar la motocicleta, la cédula de identidad, el casco protector y el recibo de pago del impuesto para la licencia categoría 1.

A cada persona se le entrega una cinta con una numeración y código QR únicos, que se pega en la parte trasera del casco protector.

El padre de familia

Muchos hombres tienen el motor como medio para mantener a sus familias.

"Soy motorista porque no tenía empleo, no tenía nada qué hacer, y fui desalojado y tengo que mantener a mi familia", dice Mariano Bautista, quien se traslada desde Los Coquitos de Los Alcarrizos a la avenida República de Colombia, a conchar en una de las rutas ubicada cerca del Residencial Ciudad Real II.

Cuenta que contrajo una deuda con una entidad financiera para hacer su casa y abrir un negocio, pero al ser desalojado no pudo seguir con su actividad, viéndose forzado a salir a conchar.

"Hubo un desalojo ilegalmente hace tres años en Los Coquitos de Los Alcarrizos y no tenía otra alternativa que hacer. Con deuda en el banco, me tuve que meter a motorista y mi familia tiene que comer día a día. Yo vivo del día a día porque no tengo empleo, y eso me llevó a ser motorista", explica el hombre que presenta una piel dorada por los embates del sol.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/05/whatsapp-image-2024-03-05-at-11.54.17-am.jpeg Mariano Bautista, motoconchista. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

Dice tener tres hijos y, aunque "la cosa está un poco lenta, siempre aparece para el moro, siempre picamos algo". Señala que no paga casa porque, al ser desalojado, vive en una escuela desde hace tres años, entre precariedades.

"Ahora, el día 6 de marzo, cumplimos tres años (del desalojo) y, como no tuve otra alternativa, me metí a motorista", argumenta el ciudadano.

En el desalojo que denuncia, de acuerdo con sus declaraciones, fueron movilizadas 389 familias.