Rafael Alburquerque: "Es necesario ir adoptando un nuevo modelo de organización sindical"

El Día Internacional de los Trabajadores es hoy. La fecha conmemora las protestas y luchas sindicales surgidas a finales del siglo XIX en Estados Unidos. En la actual época de teletrabajo e inteligencia artificial, ¿los sindicatos representan el sentir de los empleados?

Sobre esto Diario Libre conversó con el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, quien tiene vasta experiencia en temas laborales y asesora a la clase sindical en el diálogo tripartito para modificar el Código de Trabajo vigente.

—La Organización Internacional del Trabajo está hablando mucho de que en estos tiempos los sindicatos deben actualizarse para que los trabajadores consideren atractivo sindicalizarse. ¿Cómo ve la realidad de los sindicatos en el país? ¿Siguen teniendo la misma fuerza que antes?

En estos momentos, y con los cambios y las transformaciones que ha experimentado el mundo -el desarrollo de la tecnología, la creación de la inteligencia artificial- pues el movimiento sindical se ha ido debilitando, no solamente en el país, sino a nivel mundial.

El movimiento sindical fue creado con una sociedad fundamentalmente industrial, que respondía a fábricas con grandes establecimientos y grandes concentraciones de trabajadores.

La empresa se ha transformado a finales del siglo XX y comienzo del XXI; la empresa ahora se fracciona. Cada día más son trabajadores que son trasladados a empresas satélites que trabajan para la gran empresa y todo esto afecta el movimiento sindical, que estuvo siempre fundamentado en la solidaridad entre los trabajadores.

Ahora esa solidaridad pues se disminuye. Son fábricas más pequeñas que trabajan para la gran fábrica y con la automatización, y sobre todo con el desarrollo de la tecnología, pues ya no existe ese protagonismo que tenían en el pasado los trabajadores. Entonces ahí están las causas por las cuales el movimiento sindical a nivel mundial se debilita.

—¿Cómo ve los sindicatos que nos están representando? Son personas que tienen muchos años ahí y algunos ni están activos laboralmente. ¿Estamos bien representados los trabajadores dominicanos a nivel del diálogo tripartito, por ejemplo?

En todas partes del mundo se aprovecha la experiencia de los que siempre han representado a los trabajadores. La renovación, pues va sucediendo con cierta lentitud, en la medida en que las organizaciones siguen eligiendo a esos dirigentes, pues no habría ningún inconveniente.

Creo que el problema no podemos enfocarlo por el lado del liderazgo de la dirección, sino por el hecho de que el movimiento sindical actual debe repensar la forma en que se organiza.

Ya no es lo mismo el mundo análogo que el mundo digital. Entonces tiene que responder al mundo digital actual. No seguir con las propias estructuras de un mundo análogo.

Actualización para el siglo XXI

—¿Cuál sería la primera recomendación que le haría a los sindicatos para que se actualicen a un mundo digital?

Pues yo creo que, en primer lugar, pues tomar en cuenta las recomendaciones que viene realizando la Organización Internacional del Trabajo. Comenzar a pensar cómo relanzar el movimiento sindical. Ya son otras realidades, y te pongo un ejemplo: todavía seguimos aquí organizando el sindicato por empresa.

En la medida en que el país se ha ido desarrollando, debió haber dado paso ya a un sindicalismo por rama industrial, y lamentablemente todavía no lo tenemos.

Tú ves que cada pequeñita empresa en zona franca tiene un sindicato. Qué diferente sería una organización sindical única para todas las fábricas de zona franca. Sería un movimiento sindical poderoso y eso todavía pues no se consigue en el país.

—¿Qué hace falta para que eso se consiga? ¿Que quizás las nuevas generaciones entiendan que los sindicatos son necesarios? Porque hay muchos que ni están afiliados a sindicatos

Creo que esas nuevas ideas tienen que ir subiendo con las nuevas generaciones y ahí viene otro problema. Y es que esas nuevas generaciones muchas veces, pues no se interesan por la lucha sindical y no se dan cuenta que, sin lucha sindical, pues no va a haber mejoramiento en las condiciones de trabajo.

Pero eso es parte ya, no del movimiento sindical, sino de la época que estamos viviendo. Lo viven también los partidos políticos y lo viven las mismas organizaciones empresariales que mantienen siempre, muchas veces, pues el mismo pensamiento y la misma relación a veces de conflictividad con la organización sindical.

—¿Considera también que puede frenar a las personas a sindicalizarse el temor a que sean despedidos si luchan por alguna reivindicación en su lugar de trabajo?

El problema nuestro es que tenemos despido libre. Aquí el despido no tiene que estar fundamentado en una causa. La empresa toma su decisión, y siempre y cuando pague las prestaciones laborales, no tiene que estar justificado el despido.

Entonces, es lógico que con esa disposición, pues es difícil que los trabajadores pues se arriesguen y cambien de mentalidad, porque siempre está ese miedo atávico, a que si se organizan sindicalmente puedan ser cancelados de la empresa.

—Para hoy está anunciada la firma de un pacto social por el empleo con el presidente de la República y los sindicatos. Esto se hace en un contexto de campaña electoral; llama mucho la atención. ¿Cómo se puede interpretar a la luz de un trabajador que esté viendo esta acción?

He visto el anuncio, pero no conozco los detalles. Tendría yo que ya mañana (hoy), después que conozca los detalles, hablar de nuevo contigo.

Modificación del Código de Trabajo

—Los sindicatos son los que nos están representando en la modificación del Código de Trabajo y usted está trabajando con ellos, pero vemos que esto se ha extendido y no avanza. Se han mantenido los mismos porcentajes de consenso. ¿Cómo percibe que marcha el proceso?

Se va conversando, pero siempre con prudencia, con lentitud, porque no hay duda de que en estos casos -o en este caso específico- hay diferencias, que son naturales entre el empleador y el trabajador, entonces se va con cierta prudencia, y eso pues lleva un ritmo que no es tan rápido como uno quisiera.

—Usted nos dijo el año pasado que no se había reunido la comisión -que estudia modificar el Código- y no sé si este año se han reunido ya de manera concreta

Sí, este año, sobre todo desde hace unos meses para acá, se han renovado las reuniones.

—¿Usted cree que este año ya se firme un acuerdo para ese código?

Vamos a ver (se ríe). Vamos a esperar.

—¿Cuál es su recomendación para la clase trabajadora al cumplirse un año más de conmemoración del Día Internacional del Trabajador?

Mi recomendación final, sobre todo para el movimiento sindical, es que realicen siempre, piensen siempre en el interés de los trabajadores, y sobre todo en que es necesario ir adoptando ya un nuevo modelo de organización sindical, que si ellos quieren, pues un movimiento sindical fuerte y robusto, tienen que saber que estamos viviendo ya en pleno siglo XXI y en pleno en plena época digital.