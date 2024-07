Salario mínimo legal real del sector privado crece un 6.1 % de manera interanual

El salario mínimo legal (SML) real del sector privado no sectorizado tuvo una variación interanual del 6.1 % en el 2023, impulsado por el aumento del SML nominal, que pasó de 17,716.7 a 20,374.3 pesos en abril.

Pero, por el contrario, hubo reducción del 4.6 % en los salarios mínimos, en términos reales, tanto de zonas francas como del sector público.

Los datos están contenidos en el reciente informe del Ministerio de Economía: "Análisis del desempeño económico y social de República Dominicana 2023". El mismo indica que, en términos acumulados, entre el 2020 y 2023 la variación real del SML fue de 5.3 %.

El SML real se ajusta con base en la inflación. En reiteradas ocasiones, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ha señalado que el salario real de los trabajadores mejoró de manera importante en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/02/salarios.png

De Camps dijo recientemente que, de manera nominal, el salario en el sector privado no sectorizado, el más conocido y el que más personas abarca, aumentó de manera consensuada en más del 40 % en la actual gestión.

Agregó que, cuando se le resta a lo anterior la inflación acumulada, el salario real del trabajo en las no sectorizadas ha aumentado en cerca de un 15 % y, si se toman todos los salarios, no solamente los no sectorizados, el salario real ha aumentado en cerca de un 10 %.

En marzo del 2023 se aprobó el último aumento por el Comité Nacional de Salarios (CNS) al sector privado no sectorizado, el cual fijó, mediante la Resolución CNS-01-2023, un aumento de un 19 %, que entró en vigencia el 1 de abril de ese mismo año con una primera parte de un 15 %, y un 4 % que se comenzó a aplicar a partir del primero de febrero del 2024.

El mismo documento del Mepyd detalla que el 2023 se caracterizó por importantes dinámicas en los ingresos laborales y los salarios mínimos, con sectores como hoteles, bares y restaurantes liderando el camino hacia una "mejora significativa" en las condiciones económicas de sus trabajadores.

Hoteles, bares y restaurantes

En el sector de hoteles, bares y restaurantes, el aumento del salario mínimo legal promedio anual fue del 10.5 % respecto al año anterior, destacándose como el mayor aumento entre todos los sectores económicos.

El Mepyd explica que ese incremento fue impulsado por las nuevas tarifas salariales implementadas a partir de junio de 2023, que elevaron el SML nominal de 11,383.3 a 14,490 pesos.

Aumento aprobado

En mayo del 2023 se arribó a un acuerdo en el Comité Nacional de Salarios para el aumento del salario mínimo de los trabajadores que prestan servicio en hoteles, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos entre un 20 y un 49 %.

Los trabajadores de las empresas grandes comenzaron a percibir un aumento del 15 % a partir del 1 de junio 2023, llevándolo de 14,000 a 16,100 pesos; y un 5 % en febrero de este 2024, que lo llevó a 16,800 pesos.

También, las empresas medianas tuvieron un aumento del salario mínimo del 28.5 % en junio del 2023, pasando de 10,650 a 13,685 pesos; y 4.47 % que fue aplicado en febrero de 2024, ubicándolo en 14,161 pesos.

En el caso de las empresas pequeñas estas registraron un aumento salarial de un 44.05 % en junio de 2023. Los 9,500 pesos pasaron a 13,685 pesos; y un 5.01 % en febrero de 2024, dejándolo en 14,161 pesos.