Abinader dice que han intentado regularizar a los trabajadores haitianos

El presidente Luis Abinader dijo este lunes que han insistido con la República de Haití para ver de qué manera se pueden dotar de documentos a los trabajadores haitianos que se encuentran aquí.

El mandatario ofreció estas declaraciones en LA Semanal con la Prensa. "Nosotros hemos tratado y hemos insistido con la República de Haití y también con otros países que inciden en Haití, para ver de qué manera se les puede conseguir cédula o identificación haitiana a estos trabajadores. Ahora es que empieza algún nivel de regularización o empezaría una normalización en ese país. Vamos a ver y esperamos", manifestó el mandatario al responder una pregunta sobre la posibilidad de regularizar a los trabajadores extranjeros que están en el país.

En LA Semanal de este lunes 26 de agosto el tema central fue la "Propuesta para la modernización y actualización del Código de Trabajo". El mandatario hizo la presentación acompañado del ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, y otros funcionarios.

Abinader aseguró que en la Policía Nacional, así como otros organismos de seguridad del Gobierno, realizan evaluaciones de salud mental como parte del proceso de contratación.

Expresó que estudiarán si estas evaluaciones se pueden aplicar a todos los niveles de la administración pública.

"Muchos que aplican, especialmente para la Policía Nacional, (...) pues son rechazados, porque se le hace esa evaluación", dijo.

Al ser abordado sobre si serían sacados los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional, aseveró que podrían darle solución a este tema en los próximos dos años.

Abinader dijo que no le ha llegado ninguna solicitud formal para retirar la condecoración que en 2012 se otorgó al exmandatario haitiano Michel Martelly, quien fue sancionado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Astilleros dominicanos

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, le dará seguimiento al tema de los astilleros dominicanos por orden de Abinader, quien respondió a Diario Libre que no hay nada que esconder y que no ve ninguna razón por la cual no ha sido entregado la información requerida.