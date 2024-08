El Gobierno someterá el proyecto de reforma laboral, sin acuerdo sobre la cesantía

El Gobierno presentó ayer el proyecto que busca reformar el Código de Trabajo, con los puntos que ha logrado consensuar con los sectores empleador y sindical, pero sin tocar el espinoso tema de la cesantía.

La presentación fue realizada en LA Semanal con la Prensa y entre las propuestas consensuadas, que serán depositadas en un plazo de una semana a 10 días ante el Congreso Nacional, figuran la incorporación del teletrabajo, el aumento de un día de vacaciones a partir de los tres años de vinculación del empleado, el incremento de un 100 % de la licencia de paternidad actual y mejoras al trabajo doméstico.

Según el presidente Luis Abinader, esta reforma se debe a una necesidad de actualizar el Código de Trabajo -que no ha sido reformado en 32 años- a la realidad del mundo laboral actual, la cual se aceleró exponencialmente con la pandemia.

Busca también mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Además, Abinader señaló que para el Gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que se pusieron en acción.

Para el consenso de esta reforma el Gobierno llevó a cabo más de 100 sesiones de diálogo a través de las reuniones tripartitas en el Consejo Consultivo del Trabajo (CCT) y la Mesa Técnica Jurídica, así como reuniones bipartitas.

Por su lado, Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, expresó que con esta reforma se busca un organismo con mayor capacidad de respuesta, con los mecanismos efectivos para aplicar el 80/20, fomentando la nacionalización del trabajo, profundizando las capacidades de fomento de formalización del trabajo y fortaleciendo la potestad de esta entidad para incentivar el cumplimiento de la normativa laboral.

Se recuerda que el 80/20 establece que el 80 % de los trabajadores deben ser dominicanos y el resto pueden ser extranjeros.

De Camps agregó que esta reforma busca fortalecer los derechos de los trabajadores y empleadores, aumentar la capacidad de generación de empleos, la productividad y la competitividad, y también fomentar la paz laboral.

También busca reducir la sobre judicialización de las relaciones laborales eliminando acciones temerarias, facilitando pago de derechos a los trabajadores y poniendo fin a los embargos injustificados.

Del sector gubernamental participó en el Consejo Consultivo de Trabajo (CCT), el Ministerio de Trabajo; del sector trabajador, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

Del sector empleador, participaron la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec), la Asociación de Comerciantes e Industriales (Acis), la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona).

Sin acuerdos sobre la cesantía

Sobre el tema de la censantía, Abinader dijo que, si en el tiempo que queda para introducir el proyecto no hay acuerdo, se depositará así. "Nosotros pensamos en una semana ya depositarlo en el Congreso. Hay muchos avances, avances positivos para ambos sectores, si no se llega a los consensos en esa semana, pues se quedará para otra reforma, pero nosotros lo depositaremos en una semana, en unos 10 días", contestó el gobernante a la pregunta de una periodista sobre cuándo se introducirá el proyecto de modificación y sobre si contenía o no un acuerdo sobre la cesantía.