A más de un mes de presentar el proyecto de reforma laboral en el encuentro LA Semanal, el Gobierno depositó la propuesta este jueves en el Senado, para que el Congreso inicie los estudios de una enmienda al actual Código de Trabajo.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, entregó el proyecto en el Senado enfatizando que la cesantía no se tocó en la iniciativa y que la pieza no fue apresurada, como alega el sector empresarial.

De Camps indicó que el depósito de la reforma laboral no fue acelerado ya que la pieza fue consensuada durante dos años durante unas 100 sesiones de trabajo con sectores sociales y empresariales.

"El proyecto que se deposita hoy no es un proyecto del Gobierno, es el proyecto del país porque fue construido con todos", sostuvo el funcionario al reiterar que los puntos que no fueron consensuados no están incluidos en la iniciativa de ley.

El 26 de agosto, cuando presentó la propuesta ante la sociedad, Abinader también sostuvo que el proyecto nació de diálogo social tripartito que se ejecuta desde hace más de dos años.

El ministro comentó que la iniciativa contiene la eliminación de trabas para que trabajadores y empleadores disfruten de sus derechos, mejorando así la competitividad.

Otro aspecto contemplado en el proyecto es la disminución de los conflictos judiciales surgidos por las relaciones laborales, por lo que se busca mejorar "los conflictos perjudiciales" en los empleos.

Otros puntos incluidos, de acuerdo con el funcionario, en la reforma son la regulación del teletrabajo en el país y el orden en el trabajo doméstico, dos áreas que hasta la fecha no son reconocidas en el Código de Trabajo.

"Las trabajadoras domésticas han sido olvidadas y con este proyecto las estamos incluyendo en el régimen de seguridad social", apuntó De Camps.

Proceso en el Senado

Al recibir el proyecto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que conformará una comisión especial para agilizar la pieza.