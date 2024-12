¿A qué se dedicará Pável Isa Contreras después de renunciar?

Pável Isa Contreras después de renunciar: "no tengo interés en la administración pública". ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, informó que en enero próximo vuelve a las aulas a impartir docencia y que se siente satisfecho con los logros alcanzados en su gestión.

"Vuelvo a las aulas, feliz de poder dedicarme nuevamente a la docencia. En el mes de enero prepararemos un curso, ya tengo reunión con mi rector de Intec, Julio Sánchez, y he sostenido encuentros con la coordinación de la carrera de Economía de esa universidad", apuntó Isa Contreras.

Recientemente Isa Contreras presentó su renuncia al presidente Luis Abinader para hacerse efectiva el 10 de enero de 2025.

El economista e investigador indicó que el presidente Abinader entendió sus razones para renunciar como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y que fue muy empático.

Explicó que tomó una decisión bastante personal ya que "completé un ciclo, hice los aportes que debía hacer a la conformación del nuevo ministerio".

"Mi cédula no dice funcionario, dice economista, quiero volver al análisis, a la investigación", precisó Isa Contreras, quien manifestó que "llegué al puesto sabiendo que tenía término".

Dijo que en su decisión se ha sentido muy apoyado por el mandatario y, también, por sus colegas.

"No hay nada diferente a lo que plantee en mi carta de renuncia", al indicar que "salgo en los mejores términos con el gobierno, con el presidente, con la vicepresidenta y con mis colegas".

Isa Contreras fue entrevistado por el periodista Adalberto Grullón y la periodista Millizen Uribe en el programa Uno + Uno por Teleantillas, canal 10, así como por los periodistas Esteban Delgado y Diógenes Pina, en El Despertador del Grupo SIN, por Color Visión, canal 9.

A su vez, indicó que se logró una definición entre los equipos del Ministerio de Economía y de Hacienda con el acompañamiento del Comisionado para la Reforma y del Ministerio de Administración Pública y se está creando un nuevo ministerio para fortalecer el presupuesto y la planificación.

Isa Contreras adelantó que en enero próximo se tendrá un borrador del anteproyecto para la creación del nuevo ministerio, el cual tendría seis viceministerios.

"Entonces ha llegado un período de transición y de acomodo, en el cual pienso que el aporte que pueda hacer es mucho más reducido, y por lo tanto es tiempo de retomar mis actividades normales, la cual puse en suspenso por mucho tiempo", dijo.

El ministro enfatizó que "no tengo interés en la administración pública".

Asimismo, explicó que no renuncia a la política pública, pero "sí renuncio a la administración pública y no quiero ocupar puestos, creo que han sido cuatro años y medio muy ricos, con un aprendizaje enorme, que me va a permitir trasladar esos conocimientos al aula y al trabajo de análisis".

En cuanto a los logros en el Ministerio de Economía, Isa Contreras citó el fortalecimiento de la Planificación, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Uso de Suelo, la cual tiene listo el borrador del reglamento para ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

También, la evaluación rigurosa de los proyectos de inversión pública, 15 planes de ordenamiento territorial en marcha, la cooperación internacional claramente alineada con los objetivos de desarrollo del país, bajo la rectoría del Ministerio de Economía; y el robustecimiento de las relaciones entre el Estado y las asociaciones sin fines de lucro.