Los sindicalistas Gabriel Del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y José Luis León, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria (Fenti), solicitaron al Gobierno la firma de un "Pacto nacional por el salario", tras el anuncio del presidente Luis Abinader de que propondrán un aumento de hasta un 20 % en el salario mínimo de los trabajadores privados no sectorizados.

Pese a que saludaron la medida, ambos sindicalistas coincidieron en la necesidad de ampliar el alcance del aumento salarial, sugiriendo que debe incluir también a los empleados públicos y sectores clave como el turismo y las zonas francas.

León subrayó que un "Pacto nacional por el salario" debe abarcar a todos los sectores laborales, no solo a los trabajadores no sectorizados. "Entendemos que hay que retomar lo que el presidente Abinader planteó hace dos años, un Pacto nacional por el salario. No solo se trata de los trabajadores no sectorizados, sino también de aquellos que laboran en sectores como el turismo y las zonas francas", expresó.

El sindicalista explicó que la intención del pacto es establecer un mecanismo de ajuste automático por inflación, para que los trabajadores no tengan que esperar dos años para un incremento salarial. "Se trata de recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido por décadas", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/28012025-ofrenda-floral-de-confederacion-autonoma-sindical-clasista---joliver-brito.jpg Gabriel del Río, presidente de la (CASC) durante la entrega de una ofrenda floral en el Altar de la Patria. (JOLIVER BRITO)

De su lado, Gabriel del Río, aunque respaldó el aumento salarial anunciado, insistió en que la medida no es suficiente y que el Gobierno debe incluir a empleados del sector público "que tienen salarios miserables".

"Consideramos que en estos momentos un veinte por ciento no es suficiente, pero de todos modos, vamos a discutir este tema, porque lo importante es que se puedan mejorar los salarios", manifestó Del Río, quien también adelantó que esperan iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno antes de marzo.

Las declaraciones fueron ofrecidas la mañana de este martes, tras una ofrenda floral depositada en el Altar de la Patria en conmemoración del 212 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y del Mes de la Patria, que se celebra desde el 26 de enero hasta el 9 de marzo.

La propuesta del Gobierno

El presidente Luis Abinader anunció este lunes, en su encuentro semanal con los medios de comunicación, que el Gobierno presentará al Comité Nacional de Salarios (CNS) una propuesta de aumento salarial de al menos un 20 % para el salario mínimo de los trabajadores no sectorizados.

Destacó que el aumento salarial siempre ha sido una prioridad en su agenda. "Desde el inicio de mi mandato, a pesar de las dificultades económicas y la pandemia, dejé claro que aumentar el salario real de los trabajadores era una tarea conjunta", dijo Abinader.

Indicó que la propuesta será presentada durante la primera reunión del Comité Nacional de Salarios, conformado por representantes del gobierno, empresarios y trabajadores.

Dijo que este año, según los acuerdos, la reunión tripartita puede hacerse hasta el 8 de abril, pero considera que se debe decidir en febrero.