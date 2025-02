Este martes 4 de febrero de 2025, se lleva a cabo la primera reunión del Comité Nacional de Salarios (CNS) en el Ministerio de Trabajo, donde se inicia el esperado diálogo tripartito sobre el aumento salarial correspondiente a este año.

Durante el encuentro, se discutirá la propuesta presentada por el Gobierno, que consiste en un aumento del 20 %, tal como anunció el presidente Luis Abinader.

Las centrales sindicales han dejado claro que su propuesta está orientada hacia un incremento del 30 %.

En este contexto, se espera conocer la postura del sector empresarial, representado por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), presidida por Laura Peña Izquierdo.

Además de Peña Izquierdo, en la mesa de negociación participan destacados representantes sindicales, como Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Rafael "Pepe" Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS); y Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

Los primeros comentarios del diálogo

Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), expuso hoy que la propuesta sindical ya está claramente establecida: un incremento del 30 %.

Según Abreu, el sector empresarial debe presentar una propuesta firme y negociable, sin evasivas, para llegar a un acuerdo rápidamente.

"No esperamos que se den muchas vueltas; queremos una propuesta que no sea insignificante", comentó Abreu, enfatizando que la discusión debe centrarse en el salario mínimo y no en otros temas, como la cesantía, un asunto ya resuelto en el Senado de la República.

El líder sindical destacó que la cesantía no será parte de la discusión actual, pues ya se abordó previamente y no forma parte de la agenda del CNS.

Abreu también subrayó que la propuesta sindical busca una mejora sustancial en las condiciones salariales, tomando en cuenta la canasta familiar vigente.

Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), explicó que la reunión de hoy fue protocolar y está enfocada en la juramentación de los miembros del comité.

Peña aclaró que aún no tienen una propuesta concreta, ya que primero escucharán las presentaciones de las partes involucradas. "Vinimos a escuchar las propuestas de los diferentes sectores y, luego de eso, haremos nuestra evaluación", indicó.

También puntualizó que la discusión de hoy se limitará únicamente al salario mínimo, sin abordar otros temas como la cesantía.

En cuanto al monto del incremento, mencionó que hasta el momento se han presentado dos propuestas: una del gobierno, con un aumento de al menos el 20 %, y otra del sector sindical, con un 30 %.

La presidenta de Copardom expresó que tomarán en cuenta factores como la inflación, la productividad y las condiciones específicas de cada sector para presentar su propia propuesta en las próximas reuniones.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de una negociación responsable, que considere tanto las necesidades de los trabajadores como la viabilidad económica para los empleadores.

El ajuste de salarios más reciente fue en 2023 Para la fecha el aumento fue de 19 % en varias partidas El último aumento salarial realizado en el país se aprobó en 2023 para los empleados que ganan el salario mínimo del sector privado no sectorizado, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo, el cual estipula que este tipo de incrementos deben revisarse cada dos años. El aumento de 2023 fue del 19 % y se aplicó en dos fases: un 15 % en abril de 2023 y un 4 % en febrero de 2024. De acuerdo con el artículo 456 del Código de Trabajo, el Comité Nacional de Salarios debe revisar las tarifas de los salarios mínimos en cada actividad económica al menos una vez cada dos años.El diálogo tripartito se desarrolla en un contexto de reforma laboral, con un proyecto de ley en el Congreso Nacional para modernizar el Código de Trabajo. Un tema recurrente en el debate es el auxilio de cesantía: los empresarios buscan modificarlo, mientras que las centrales sindicales se oponen y reiteran que no cederán en este derecho de los trabajadores.