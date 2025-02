Decenas de conductores de la plataforma Uber realizaron una protesta este martes frente a las oficinas de la empresa, ubicadas dentro de la Plaza Diamond Mall, en el Distrito Nacional, para exigir mejores condiciones laborales y la regulación del servicio.

Los manifestantes denunciaron lo que consideran una estructura de pago "injusta", además del cobro de un porcentaje de comisión excesivo, "el cual beneficia únicamente a la empresa, en perjuicio de los trabajadores".

A las 10:40 de la mañana, taxistas y motociclistas entregaron una carta en la que exigían explicaciones por el cierre arbitrario de más de 500 cuentas de conductores, sin previo aviso ni derecho a réplica. Asimismo, reclamaron la verificación de los pagos por kilómetro recorrido y tiempo trabajado.

Engels Nolasco, representante de los manifestantes. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) Imagen de los motoristas durante la protesta. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) Motoristas de Uber durante la protesta. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) Imagen de la carta entregada a la empresa Uber con las exigencias de los conductores. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Entre sus demandas, los conductores solicitaron un reajuste en la tarifa del servicio de compras en supermercados y la revisión de los servicios en aeropuertos locales e internacionales. También exigieron una evaluación integral del funcionamiento de la aplicación en el país.

Piden al gobierno que regule

Además, hicieron un llamado al Gobierno para que intervenga y regule a las empresas de transporte por aplicación, garantizando la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector.

"Ellos, al ser americanos, hacen lo que se les da la gana y aquí no hacen nada. No se puede ni reclamar porque no existen leyes que los regulen", expresó uno de los manifestantes.

Ante la masiva presencia de los conductores, las oficinas de Uber cerraron sus puertas, sin ofrecer respuesta a los reclamos. Sin embargo, más tarde la ejecutivos de la empresa recibieron a dos de los reclamantes, a quienes le comunicaron que los contactarán en 10 días para dales respuesta a su solicitud.

Los trabajadores aseguraron que mantendrán la aplicación desactivada de manera indefinida hasta que se atiendan sus demandas.

"Uber no da mantenimiento a nuestros medios de transporte, no nos provee gasolina ni cambia una llanta. Estamos expuestos a robos, y la empresa no se hace cargo de ello, mientras se queda con hasta el 70 % de los viajes", denunciaron.

Campaña en las redes sociales

Mientras que en las redes sociales, se lanzó una campaña en contra de las aplicaciones Uber, Pedidos Ya, DIDI e InDiver: "33 minutos de protesta", este 18 de febrero a las 9:00 p.m., frente a las oficinas de estas empresas.

Según la convocatoria, la iniciativa consiste en "desactivar las app por 33 minutos para desestabilizar el algoritmo de las plataformas, provocando un aumento en las tarifas y activación de bonificaciones". Según explican, "el sistema no sabrá cómo reaccionar ante la acción coordinada".

Los manifestantes hicieron un llamado a asistir con el rostro cubierto y bocinas o teléfonos celulares al volumen máximo con la melodía de la empresa. Señalaron que "el sonido será nuestra voz colectiva".

Una situación que se ha visto en el mundo

A pesar de que la plataforma Uber es de libre de suscripción dentro de la llamada "economía colaborativa", en muchas partes del mundo ocurren cuestionamientos similares a los presentados en República Dominicana.

En mayo del año 2019 los conductores de Uber en Gran Bretaña organizaron docenas de piquetes delante de las oficinas de la compañía, gritando consignas como: "¡Miles de millones a los jefes y salarios de hambre para los conductores!", demandando que fueran considerados empleados formales.

La disputa se resolvió en febrero del 2021 en la justicia cuando el Tribunal Supremo británico dictaminó que los conductores de Uber pueden ser considerados "trabajadores" asalariados. Esta sentencia significa que deben contar con el derecho, por ejemplo, a un salario mínimo y a vacaciones pagadas.