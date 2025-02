Conep: tras aumento del salario mínimo no sectorizado, es necesario actualizar el Código Laboral

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reafirmó este miércoles su compromiso con los trabajadores tras el reciente ajuste de un 20% al salario mínimo no sectorizado, dispuesto por el Comité Nacional de Salarios (CNS), y al mismo tiempo subrayó la necesidad de una reforma integral del Código Laboral para fortalecer la competitividad y promover la formalización del empleo en el país.

Poco después de conocerse el aumento, que será aplicado en dos partidas, un 12 % el 1 de abril y un 8 % en febrero del 2026 para el sector "no sectorizado", el gremio empresarial emitió el comunicado en el que destacó que, una vez más, el sector empleador participó en el CNS con una actitud constructiva, contribuyendo a una decisión que tendrá un impacto positivo en los trabajadores.

Subrayó que este aumento salarial se enmarca en una trayectoria de esfuerzos sostenidos por parte de las empresas dominicanas, que, a pesar de condiciones externas adversas, han facilitado ajustes salariales en revisiones anteriores.

Desafíos laborales e impacto negativo en generación de empleos

No obstante, el Conep insistió en la importancia de abordar los desafíos estructurales del mercado laboral. En particular, llamó la atención sobre el estudio publicado en 2024 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual señala que los altos costos tributarios y administrativos, junto con las regulaciones del salario mínimo y los costos laborales no salariales, fomentan la informalidad empresarial.

En este sentido, la organización enfatizó la urgencia de actualizar el Código Laboral para reducir las elevadas cargas laborales y mitigar su impacto negativo en la generación de empleo. Hizo especial hincapié en la necesidad de reformar el actual esquema de cesantía, argumentando que este modelo no solo resta competitividad a las empresas, sino que también representa un obstáculo en la discusión de mejoras salariales.

Asimismo, el Conep reiteró su compromiso con el diálogo tripartito como base de las relaciones laborales y expresó su confianza en que, a través de este mecanismo, se puedan alcanzar acuerdos que impulsen el crecimiento del empleo formal. Subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad del Comité Nacional de Salarios y de contar con una normativa reformada que garantice decisiones equilibradas y fundamentadas en el análisis de indicadores objetivos.

Finalmente, el sector empresarial reafirmó su disposición a seguir colaborando con el Gobierno y los demás actores del ámbito laboral en la búsqueda de soluciones que fomenten un entorno más estable y competitivo, donde las empresas puedan crecer de manera sostenible y generar empleos de calidad para los dominicanos.