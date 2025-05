Formación Dual del Infotep: un puente efectivo hacia el empleo formal y de calidad

Argelis Melo, un exitoso empresario, egresado del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), específicamente de la carrera Mecánica Automotriz, bajo el programa de Formación Dual, narra con orgullo cómo este programa cambió su vida.



Argelis ingresó al Infotep en el año 2001, a través de la Regional Metropolitana, lugar donde durante dos años adquirió los conocimientos que serían la zapata de su gran sueño.



Tras egresar del Infotep, en el 2003, como técnico en Mecánica Automotriz, tuvo la oportunidad de trabajar en varias empresas que se convirtieron en peldaños hacia su meta de tener su propia empresa.



"El Infotep me abrió muchas puertas, luego de tener el título de mecánico automotriz, obtuve varias capacitaciones internacionales, trabajé en varias empresas, y luego me fui posicionando para lograr ser empresario" expresó.



Argelis Melo ingresó a la empresa Jaguar Dominicana, como pasante, luego fue contratado y logró ocupar varias posiciones.



"Llegué a ser gerente de servicio, y ese era el tope en esa empresa, entonces, me pregunté ¿para dónde voy ahora? y ahí surgió la idea de tener mi propia empresa" expresó.



El exitoso empresario inició su negocio con un pequeño taller, a la par continuó capacitándose, y al mismo tiempo su negocio fue creciendo.



Pero recuerda con mucho orgullo que el Infotep fue su primer escalón, y destaca la importancia de la Formación Dual, programa de aprendizaje, que llevó a su negocio y ha implementado con mucho éxito.



"La Formación Dual es muy interesante, tanto que implementamos el programa aquí en el negocio. El mayor aprendizaje el estudiante lo adquiere en el taller, la Formación Dual para mi es fundamental y la más completa de todas las formaciones" expresó.



En su empresa, AM AutoParts se han capacitado más de 20 participantes del Infotep, que, como él, cursan la carrera de Mecánica Automotriz, bajo el programa de Formación Dual.



El éxito de Argelis Melo fue tal, que varios años después inició otro negocio que sirve de complemento al primero, se trata de una tienda de repuestos de vehículos, establecida justo al frente del taller.



"Hoy en día tengo dos empresas, una con 13 años, y la otra con 4 años, tenemos 22 empleados, de los cuales varios, también han sido egresados de la Formación Dual" afirmó.



Argelis Melo invitó a los empresarios a abrir las puertas de sus negocios a los participantes del Infotep, y a disfrutar de las ventajas de recibir personal capacitado, que luego se refleja en mejoras a sus negocios.



"Recibimos un personal preparado, alguien totalmente depurado, y además le hacemos un bien a la sociedad, para que los jóvenes puedan invertir su tiempo en capacitación de calidad" expresó.



El próspero empresario exhortó a los jóvenes a capacitarse en el Infotep, y a replicar modelos de éxito, como el suyo, y afirmó que, con empeño y disciplina, de la mano de la capacitación, podrán cumplir sus sueños.



El Infotep ha definido el programa de Formación Dual como la herramienta perfecta para el proceso de inserción laboral, porque permite el desarrollo del capital humano que está requiriendo el sector productivo.