El Gobierno dominicano niega la entrega de permisos laborales a migrantes irregulares

El Gobierno dominicano negó este lunes haber autorizado la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular, y reiteró que toda contratación de extranjeros debe regirse por el marco legal vigente.

Así lo expresa en una carta oficial remitida a Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre, firmada por Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia.

Figueroa se refiere a las declaraciones del ministro de Agricultura, Limber Cruz, en el Diálogo Libre de Diario Libre, en las que indicó que "los bananeros le hicieron una propuesta de permiso transitorio al Gobierno para que aquellos trabajadores que hayan tenido un tiempo asistiendo diariamente a su trabajo, ya conocidos, y que habían tenido también su registro, su regulación, se les diera el permiso transitoriamente hasta que puedan renovar sus documentos oficiales desde su país".

Cruz explicó que ya se aprobó a los bananeros, y lo mismo se hará en los sectores avícola, arrocero y platanero. "A todos aquellos que ya hayan tenido una experiencia de regulación", precisó.

La misiva de Figueroa indica que "las expresiones del ministro reflejan las inquietudes de un sector económico ante la escasez de mano de obra formal, pero no representan ni resumen la política pública del Estado en materia migratoria".

"Es importante aclarar que no se ha autorizado, emitido ni dispuesto la entrega de permisos de trabajo a personas en situación migratoria irregular. Cualquier afirmación que sugiera lo contrario no se corresponde con la realidad", dice.

Señala que "la política migratoria del Gobierno se fundamenta en el respeto a la ley, el orden institucional y la defensa de la soberanía nacional".

"Toda contratación de trabajadores extranjeros -agrega- debe realizarse dentro del marco legal vigente y con el debido registro migratorio".

El vocero de la Presidencia señala que "este es un tema sensible, complejo y de alto interés nacional".

Debido a la trascendencia de las declaraciones del ministro de Agricultura, antes de publicarlas Diario Libre consultó nuevamente al funcionario, quien profundizó en qué consiste el programa.

Consejo Económico y Social convocado

En su comunicación, la Presidencia informa que ha convocado al Consejo Económico y Social (CES) para abrir un proceso de diálogo estructurado e incluyente con actores de diversos sectores, quienes podrán aportar propuestas y soluciones sobre los ejes prioritarios de la agenda binacional, incluyendo el componente migratorio.

"La institucionalidad democrática es el espacio para concertar los consensos que el país requiere", indica Figueroa.

Reitera que el desarrollo económico no puede ni debe estar reñido con el cumplimiento estricto del orden jurídico. "El compromiso del Gobierno es garantizar ambos principios con equilibrio, responsabilidad y apego al interés nacional".

Este espacio de diálogo se plantea como un mecanismo para construir consensos desde la institucionalidad democrática, "el espacio natural para concertar las decisiones que el país requiere", en palabras del vocero presidencial.

A continuación, se transcriben las declaraciones del ministro de Agricultura, expresadas al periodista Balbiery Rosario, la segunda vez que este periódico lo contactó, pues fue más explicativo.

—Balbiery Rosario: Buenas tardes, señor Limber Cruz, le habla Balbiery Rosario de Diario Libre.

—Limber Cruz: A todo vale.

—Balbiery Rosario: Señor ministro, mire, yo le estoy llamando porque estoy trabajando la entrevista que le hicimos aquí, que va a salir el lunes. Entonces, quería precisar algo, porque en el texto vamos a mencionar la parte que usted dijo, de que se van a empezar a otorgar permisos de trabajo, que a los bananeros ya se les autorizaron —usted dijo— 15,000. Entonces, quería precisar si eso es algo nuevo o es algo que ya se venía haciendo; en qué consiste esta parte, para no poner una cosa por otra.

—Limber Cruz: Tú puedes decir que los bananeros le hicieron una propuesta de permiso transitorio al Gobierno, para que aquellos trabajadores que hayan tenido un tiempo asistiendo diariamente a su trabajo, ya conocidos y que hayan tenido también su registro, su regulación, se les diera el permiso transitoriamente hasta que puedan renovar sus documentos oficiales desde su país.

Entonces, eso es lo que se ha aprobado: una solicitud de los bananeros y de otras instituciones o gremios de productores, para aquellos trabajadores que ya han tenido su documentación y que se ha demostrado que han trabajado por tiempo en las fincas. Se les da un permiso transitorio o se les renueva el permiso anterior.

Eso es lo que hemos ido haciendo ya en diferentes productos, en diferentes producciones. Esa es la esencia de eso. O sea, no inventar con gente que tú no conoces, ni gente que ha llegado, sino aquellos que ya tienen su prolonga.

—Balbiery Rosario: ¿Aló?

—Limber Cruz: Sí, te escucho.

—Balbiery Rosario: ¿Usted maneja el número de cuánto se ha aprobado, para cuál sector, y cuáles son los sectores que se les ha aprobado?

—Limber Cruz: No te puedo asegurar. Se aprobó a los bananeros, por ahí se comenzó, porque también ellos tenían algunos pasos ya más avanzados.

—Balbiery Rosario: ¿Y cuáles son los otros sectores que se les va a aprobar, entonces?

—Limber Cruz: Se les va a aprobar a la avicultura, se les va a aprobar al arroz, se les va a aprobar a los plátanos, a todos aquellos que ya hayan tenido una experiencia de regulación y que hayan demostrado su continuidad.

—Balbiery Rosario: Ok. Usted dijo avicultura, o sea, para el tema de los pollos.

—Limber Cruz: Avicultura. La gente que cría pollos y produce huevos y esas cosas.

—Balbiery Rosario: Perfectamente. Entonces, tal como usted dijo, ¿es un carné adicional que se va a hacer? No es la renovación del permiso de trabajo en sí; es como algo adicional, algo temporal, ¿no?

—Limber Cruz: Temporal, transitorio.

—Balbiery Rosario: ¿Y es un carné nuevo que se les va a dar?

—Limber Cruz: Biométrico, con QR también para identificarlo y sectorizarlo. Con un código QR, cuestión de que si se agarra en un lugar que no sea el sector al que pertenece, pues también sea debidamente dirigido a su sector de vida.

—Balbiery Rosario: Ok. Entonces, todos ellos, usted dijo que tienen que ser personas que tengan su documento en Haití, ¿no? No pueden ser personas sin documento, ¿no?

—Limber Cruz: Perdón, no le oigo ahí.

—Balbiery Rosario: Que deben tener algún tipo de documento.

—Limber Cruz: Claro, tienen que tener documento, pues no. Pero sí, se va a complementar con lo que le estoy explicando. Se les hace la biométrica, se les hace todo lo necesario: el código, todo eso, para más seguridad.

—Balbiery Rosario: Ok. ¿Y ese carné va a decir cuál es el tiempo, por cuánto tiempo se va a otorgar este permiso?

—Limber Cruz: Es un carné transitorio que obligatoriamente tiene que tener un tiempo, porque la palabra lo dice: es transitorio, es por un tiempo.

—Balbiery Rosario: Pero usted no sabe precisamente si es uno, dos, tres años, ¿cuántos años son?

—Limber Cruz: No, ya eso se lo puede decir Migración. No, no, yo no voy a dar esa parte.

—Balbiery Rosario: Ok. Entonces, ya por último, ¿eso viene siendo algo nuevo, que se aprobó cuándo? ¿O esto es parte de algo que ya se venía...?

—Limber Cruz: Eso es parte de la solución práctica que yo les he hablado a ustedes. Tenemos que tener soluciones prácticas, porque la agricultura no puede esperar. Los productos se dañan en la finca. Los productos son perecederos.

Entonces, tú tienes que buscar medidas rápidas y prácticas, porque tú no sabes cuánto va a durar la falta de institucionalidad en el vecino país. Tú no sabes si ellos van a poder conseguir sus documentos oficiales en un mes, o dos, o tres, o cinco años, o dos años.

Entonces, por eso tiene que ser así. Es una medida transitoria, es una medida práctica, es una medida para resolver el problema inmediato. No es para toda la vida.

—Balbiery Rosario: Comprendo. ¿Y eso se les va también a permitir al sector construcción?

—Limber Cruz: A todos los sectores, siempre y cuando tengan lo que yo te estoy diciendo: la característica del tiempo, de la continuidad del registro anterior. Es una serie de combinaciones de cosas que se van a mezclar para que el productor, el contratista, esté seguro de que tiene un hombre con las condiciones mínimamente necesarias y seguras para que pueda estar en nuestro país.





