Abinader asegura que el sector empresarial ya entendió que la cesantía no se tocará

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que el tema de la cesantía ya no es un punto de conflicto en la reforma al Código Laboral, pues el sector empresarial "está consciente de que eso no se va a tocar".

La declaración la ofreció durante su encuentro semanal La Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre el destino del proyecto de ley que recientemente perimió en el Congreso.

"Tanto los trabajadores como el Gobierno decían que no debía tocarse y que no debe tocarse. Entonces, el sector empresarial está consciente de que eso no se va a tocar", sostuvo Abinader, despejando así una de las principales preocupaciones sindicales que había trabado las discusiones en años anteriores.

El Código Laboral

El mandatario explicó que el proyecto de reforma al Código Laboral está consensuado "en un 90% o en un 95%", y que las diferencias restantes están en artículos que el empresariado ha pedido revisar con más detenimiento.

"Ellos pidieron ir más lento en esa parte... pero yo pienso que no van a haber muchas diferencias", señaló.

Aunque el proyecto perimió, Abinader indicó que podría ser reintroducido durante la nueva legislatura ordinaria que inicia el 16 de agosto, y estimó que podría estar aprobado un mes después, si se mantiene el ritmo de consenso alcanzado hasta ahora.

La cesantía ha sido históricamente el punto más delicado en cualquier intento de modificar el Código Laboral dominicano. Sindicatos y organizaciones sociales han advertido que su eliminación o modificación afectaría severamente los derechos adquiridos de los trabajadores.