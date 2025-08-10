Migración sanciona a 28 empresas por emplear a extranjeros indocumentados

La Dirección General de Migración (DGM) informó hoy que impuso sanciones administrativas a 28 empresas sorprendidas en franca violación a las leyes que regulan la contratación de mano de obra extranjera en situación irregular.

La institución señaló que la medida forma parte de un esfuerzo sostenido por garantizar el cumplimiento del marco normativo migratorio y prevenir situaciones que afecten el orden público y la seguridad nacional.

El desglose de las sanciones indica que 11 de las empresas ya pagaron multas que superan más de 1.5 millones de pesos, 17 están pendientes de pago y, de éstas, dos se encuentran bajo litigio contencioso administrativo.

Los sancionados

Entre los negocios reportados por Migración, cuyas sanciones fueron más altas, son:

Mudan Confort Colecction , 450,000 pesos

, 450,000 pesos Importadora Sexy Leidy , Importadora C&KY, Súper Tienda Mina y Supermercado Jade II, con 150,000 cada una

, Importadora C&KY, Súper Tienda Mina y Supermercado Jade II, con 150,000 cada una Wan Xin, Tienda STD Mall y Plaza Estrella pagaron 75,000 pesos cada una

Las sumas cobradas son depositadas directamente en la cuenta colectiva de Migración y, luego de ser confirmadas, fiscalizadas y aprobadas por la Dirección Nacional de Presupuesto, se utilizan para cubrir las necesidades operativas regulares de la institución, que son financiadas con fondos propios, se precisó en una nota de prensa.

La institución reiteró que mantendrá sus estrategias de intensificar la vigilancia y la sanción frente a infracciones, para evitar distorsiones en el mercado laboral y en las reglas de ingreso de personal extranjero.