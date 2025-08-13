Estas son las 28 empresas sancionadas por emplear extranjeros indocumentados

La tienda china Mudan de la avenida Duarte fue sancionada por emplear a extranjeros indocumentadas. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Dirección General de Migración (DGM) mostró a Diario Libre un informe detallado que identifica a las 28 empresas que fueron sancionadas por emplear a extranjeros sin la debida documentación legal, en violación a lo establecido en la Ley General de Migración 285-04 y su Reglamento 631-11.

La institución señaló que la medida se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento del marco normativo migratorio y prevenir situaciones que afecten el orden público y la seguridad nacional.

De acuerdo con la institución, hasta la fecha, el monto total de multas pagadas asciende a 1.5 millones de pesos, mientras que otras empresas aún no han cumplido con el pago, y varios casos están siendo conocidos en los tribunales.

Empresas que han pagado las multas

Mudan Confort Collection, pagó 450,000 pesos

Pagaron 75,000 pesos

Tienda STD Mall

Plaza Estrella

Víctor Joyas

Central Depot

Importadora Ferretería tu Casa

Wan Xin

Pagaron 150,000 pesos

Importadora Sexy Leidy

Importadora C&KY

Supertienda Mina y/o Suplidora Xi-Weng, SRL

Supermercado Jade II

Empresas pendientes de pago

Tienda Rudo Star

Plaza Ali (Se negaron a recibir el acto de alguacil)

Shopping Center El Buen Vecino

Importadora Chanco SRL

Tienda Mi Gusto

Plaza Hope

Importadora Ferretería Tu Casa

Pollo Riris

Buen Pollo

Pollo Plus

Expreso Liqiang

Mundo Pollo

Plaza de la Cerámica

Empresas con casos en los tribunales

Diseño (CP), Carvajal Polanco & Asociados Ingenieros-Arquitectos

Solcar

Comabon

La institución resaltó que las empresas que han sido detectadas con irregularidades reciben una notificación formal de las multas correspondientes. En caso de que estas empresas no estén de acuerdo con el proceso, el caso pasa a los tribunales, donde será el juez quien, tras evaluar el caso, determinará la decisión final.

Asimismo, aclaró que aquellas empresas que aún no han saldado sus multas es porque sus casos están aún en curso y, por lo tanto, no pueden ser incluidas en un reporte de pagos.

Fundamento legal de las sanciones

Según la DGM, las sanciones impuestas a las empresas se basan en la Ley 285-04 y su Reglamento de Aplicación, decreto No. 631-11, específicamente en los siguientes artículos:

Artículo 102: todo empleador, al proporcionar trabajo u ocupación o contratar a algún extranjero, deberá constatar su permanencia legal en el país y que el mismo se encuentra habilitado para trabajar, para lo cual le exigirá sin excepción la presentación del Carnet de Residente Permanente o de Residencia Temporal, según corresponda, la Cédula de Identificación Personal para Extranjeros, o el Carnet de trabajo en el caso de los Trabajadores Temporeros No Residentes.

Artículo 104: el empleador que proporcione trabajo o contrata a un extranjero que no está habilitado para trabajar según las disposiciones de la presente ley queda obligado a pagar los gastos de deportación, si tal medida es dispuesta por la Dirección General de Migración, sin perjuicio de las sanciones que le sean aplicables.

Artículo 107: a los fines de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, la Dirección General de Migración, podrá efectuar inspecciones en los lugares de trabajo, a fin de tomar las medidas de lugar, sin perjuicio de las comprobaciones y acciones que emprenda la Secretaría de Estado de Trabajo.

Artículo 132: serán sancionados con multas de cinco a treinta salarios mínimos, los empleadores que contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país.

Artículo 142: (Reglamento de Aplicación Decreto núm. 631-11): "La DGM perseguirá de forma administrativa el cobro de las multas previstas en la Ley a los infractores de esta. La percibirá su pago de forma directa cuando el infractor consiente en ello de manera voluntaria. En caso contrario, la DGM procederá a realizar el cobro por ante la jurisdicción competente.

¿Qué hace Migración con el dinero?

De acuerdo con un comunicado, Migración aseguró que las sumas cobradas son depositadas directamente en la cuenta colectiva de Migración y, luego de ser confirmadas, fiscalizadas y aprobadas por la Dirección Nacional de Presupuesto, se utilizan para cubrir las necesidades operativas regulares de la institución, que son financiadas con fondos propios.