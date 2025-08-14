IBT Group recibe reconocimiento como Empresa Peruana del Año 2024

IBT Group fue distinguida como Empresa Peruana del Año 2024, mientras que su presidente, José Ramón Brea, recibió el Título Honorífico de Máster en Liderazgo Estratégico, en reconocimiento a su aporte al desarrollo de infraestructura hospitalaria y su gestión enfocada en liderazgo con propósito.

El galardón, otorgado por su contribución a la transformación del sistema de salud en el país, destaca la estrategia de la compañía orientada a la excelencia, la sostenibilidad y la innovación.

Según IBT Group, bajo el liderazgo de Brea se lograron importantes hitos, entre ellos la obtención de reacreditaciones internacionales de la Joint Commission International (JCI), la operación eficiente de hospitales en distintas regiones, el fortalecimiento de la cultura organizacional con principios de integridad, responsabilidad y excelencia, y la implementación de modelos sostenibles de gestión en alianza con EsSalud.

"Este logro es de todo el equipo IBT. Liderar con propósito y compromiso colectivo nos permite transformar vidas", expresó Brea al recibir la distinción.

La compañía afirmó que su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población peruana y que este reconocimiento refuerza su compromiso de seguir contribuyendo a un país "más saludable, más humano y con más oportunidades para todos".