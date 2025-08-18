El 45 % de los estudiantes universitarios se concentran en carreras con bajo crecimiento salarial

Ejecutivos de ANJE abogan por la alineación de la educación superior y técnica con las necesidades de nuestro mercado laboral. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) alertó este lunes sobre la urgencia de alinear la educación superior y técnica con las necesidades reales del mercado laboral dominicano.

Según el estudio Formación del talento humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana, el 45 % de la matrícula universitaria se concentra en carreras, como Educación, Psicología, Contabilidad, Medicina y Derecho, que registran el menor crecimiento salarial, mientras que apenas el 12 % se matricula en áreas de alta empleabilidad y remuneración, como STEM e Idiomas.

A través de un comunicado, indicó que la situación es aún más crítica en la educación técnica superior, con apenas un 3 % de matrícula, a pesar de ser una de las áreas más demandadas por las empresas.

Esta desconexión entre la oferta académica y la demanda empresarial tiene efectos directos en la empleabilidad juvenil. El 54 % de las empresas encuentra dificultades para contratar personal calificado, y el 38 % invierte una cantidad significativa en capacitación para nivelar competencias.

Destacó que esta realidad se refleja también en los hallazgos del estudio elaborado por la IEET titulado "Mejores prácticas para el impulso de la inserción laboral juvenil (primer empleo) en la República Dominicana", que posiciona al país como el tercero en América Latina con mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI), con un 26.6 % en edades de 15 a 24 años, cifra que en las mujeres alcanza el 31.7 %.

Asimismo, los jóvenes de 15 a 24 años presentan la peor calidad de empleo, con un 37.3 %, en comparación con grupos etarios mayores, lo que limita sus oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral, y que podría estar directamente relacionado con los datos que arroja el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana (Cadseci) de que la mayoría de los casos de delitos son realizados por grupos en ese rango de edad.

Frente a este panorama, ANJE subrayó la urgencia de impulsar una estrategia disruptiva que detone un verdadero cambio estructural, combinando formación académica pertinente, programas de primer empleo y experiencias prácticas dentro de las empresas.

Impulsar la formación dual y las prácticas profesionales mediante esfuerzos públicos–privados no es opcional, es estratégico.

La reciente normativa lanzada por el MESCyT y el Ministerio de la Presidencia para la creación del Sistema Nacional de Prácticas y Pasantías Profesionales en la Educación Superior constituye un punto de anclaje institucional.

Abogamos por su implementación expedita y efectiva, asegurando que el MESCyT de los pasos necesarios para concretizar el Sistema en los plazos comprometidos y que se reduzcan significativamente los tiempos de adecuación de los programas de educación superior y técnica.

Este marco debe complementarse con estrategias de inclusión, el uso de plataformas digitales de vinculación laboral y el fortalecimiento de alianzas público-privadas, de manera que se genere un impacto real en la reducción del desempleo juvenil.

En este sentido, iniciativas como la Alianza Empresarial impulsada por Indotel para el desarrollo de habilidades STEM representan oportunidades tangibles para consolidar la formación dual y cerrar la brecha persistente entre la academia y el sector productivo.

Articulación

De igual forma, la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) constituye un aliado estratégico fundamental, al continuar promoviendo la articulación entre academia, empresa y juventud, con el fin de impulsar el desarrollo de un talento técnico altamente competitivo para el país.

En plena coherencia con nuestros deseos ANJE 2025, reiteramos la urgencia de reformar la educación técnico – profesional, promover la formalización y generar puentes efectivos entre empresas y academia.

"Nuestro compromiso sigue siendo trabajar junto al Estado, la academia y el sector empresarial para construir un sistema educativo y laboral que garantice empleos de calidad para la juventud dominicana", apuntó ANJE.

Invertir en competencias alineadas con las demandas productivas no solo potenciará la inserción laboral juvenil, sino que también elevará la competitividad nacional, ampliará las oportunidades de movilidad social y contribuirá a un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.