El mercado laboral registra alza de 121,164 personas ocupadas en el segundo trimestre de este año

Trabajadoras en una zona franca. El incremento en la tasa de ocupación muestra el dinamismo del mercado laboral. ( FUENTE EXTERNA )

En la República Dominicana, 5,123,548 personas contaban con un puesto de trabajo, para un incremento de 121,164 nuevos ocupados netos, solo entre los meses de abril y junio, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BRCD).

Esto muestra cómo el mercado laboral sigue reflejando un comportamiento positivo en los indicadores de ocupación, desocupación e informalidad, indica la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), que destaca que el 82.5 % de esos nuevos puestos lo ocuparon jóvenes con edades entre los 15 y los 39 años.

De igual forma, el 71.4 % de los empleos adicionales (86,532 puestos) fueron desempeñados por personas con estudios universitarios, evidenciando que los ocupados cuentan cada vez con una mayor formación.

Los hombres aportaron 78,440 trabajadores, mientras que las mujeres sumaron 42,724.

La tasa de ocupación (TO), es decir, la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se mantuvo en 62.8 % para abril-junio de 2025, siendo la cifra más alta en la serie de este indicador, superior en un punto porcentual la tasa del segundo trimestre del año 2024.

Esta tasa se encuentra "en máximos históricos", a lo que se añade una tasa de desocupación y de informalidad que están en torno a sus mínimos" desde que la entidad monetaria iniciara este sondeo.

Informalidad y desocupación

Al analizar el aumento interanual de 121,164 trabajadores en abril-junio de 2025, se observa que los ocupados formales se incrementaron en 164,598 personas, mientras que los informales se redujeron en 43,434 personas.

De esta forma, la tasa de informalidad se ubicó en 54 % de la población ocupada en el segundo trimestre de 2025, para una reducción de 2.2 puntos porcentuales, al compararse con el 56.1 % registrado en igual período de 2024.

En lo que respecta a la evolución del desempleo, este disminuyó de 5.3 %, en abril-junio de 2024, a 5.0 % en igual trimestre de 2025.

En tanto, la tasa de desocupación abierta, es decir, el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral, luego de haber alcanzado 8.0 % en el primer trimestre de 2021 como consecuencia de los efectos de la pandemia, ha venido reduciéndose hasta permanecer en los últimos trimestres en torno a sus valores mínimos dentro de la serie histórica, puntualizó el BCRD.

En otro orden, el grado de inserción de las personas mayores de 15 años en el mercado laboral, medida mediante la tasa global de participación (TGP), definida como el cociente entre la fuerza de trabajo (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), alcanzó su valor máximo al registrar 66.1 % en el segundo trimestre de 2025, 0.8 puntos porcentuales por encima de la obtenida en igual período de 2024.