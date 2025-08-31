Las 10 ocupaciones técnicas más demandadas en zonas francas

Empacadores manuales y operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico también están dentro de los puestos de trabajo más demandados. ( ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) presentó las diez ocupaciones del sector zonas francas con mayor oportunidad de empleo (2024-2028), durante el taller sectorial de "Identificación de Necesidades de Capacitación del Sector Zonas Francas".

Los técnicos en preparación y elaboración de productos del tabaco encabezan la lista de los puestos de trabajo más demandados, seguidos de los operadores de máquinas de coser y bordar, supervisores de industrias manufactureras, ensambladores no clasificados previamente, operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines.

Asimismo, empacadores manuales, operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico, ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos, mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales, peones de la industria manufacturera no clasificados previamente.

Estos datos están contenidos en el Observatorio de la Formación Técnico Profesional (FTP), una plataforma moderna, interactiva y permanentemente actualizada que sirve de base para presentar estadísticas de la Formación Técnico Profesional, sobre la situación y tendencias del mercado laboral, para así determinar e informar sus cambios y evolución.

Top 10 de trabajos solicitados en las zonas francas

"A través de este taller y el Observatorio FTP del Infotep, procuramos obtener información valiosa en beneficio del sector zona franca. Nosotros somos los coordinadores, los actores, los interlocutores de todas esas necesidades que surgen en las empresas y tenemos la responsabilidad de traducirlo en programas de capacitación", expresó en una nota de prensa Rayza Pichardo, directora de Competitividad Empresarial del Infotep.

La miembro del Comité Nacional Coordinador de Zonas Francas, Onellys Pérez, destacó la importancia de conocer las necesidades de capacitación del sector, tomando en cuenta la realidad del mercado.

"Es importante conocer las necesidades de capacitación de las empresas del sector de zonas francas, a la luz de la realidad y del contexto actual del mercado, esto ha permitido que cada año cosechemos tantos frutos y beneficios para las empresas a través de este matrimonio que data del año 1992 como esta alianza estratégica", manifestó.

Ondina Marte, directora de Planificación y Desarrollo del Infotep, señaló que estas informaciones serán insumos valiosos para trabajar en el plan operativo y presupuesto 2026 para el programa Infotep-Adozona, destacando la validez de los levantamientos realizados.

Antecedentes

Desde 1992, el acuerdo Infotep-Adozona destina el 35% de los aportes de las empresas a la formación técnica y especialización de su personal, buscando elevar la calidad del talento humano, fortalecer la productividad y la competitividad y responder a las necesidades de los inversionistas.