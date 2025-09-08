El sector empresarial insiste en la necesidad de establecer un tope al derecho de la cesantía en las modificaciones que se realizan al Código de Trabajo, descartando que busquen su eliminación.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), Ángelo Viro, criticó este lunes que, a pesar de que los últimos tres años de discusiones sobre los cambios al Código de Trabajo han sido fructíferos, cuando se ha llegado a la palabra de cesantía ha habido discusiones y tergiversaciones sobre su eliminación modificación.

"El sector empresarial nunca ha hablado de eliminar, ha hablado de modificar (la cesantía), como lo han hecho otros países", declaró Viró.

Sostuvo que, a pesar de que se han hecho muchas propuestas, ninguna ha progresado.

Llamado a retomar el debate

Advirtió que el país no puede seguir aplazando la discusión sobre la cesantía y llamó a realizar los cambios necesarios para proteger los empleos actuales, garantizar la creación de nuevas oportunidades, fortalecer los sectores productivos y reducir la informalidad laboral.

La propuesta de los empresarios es que los nuevos trabajadores contratados, luego de promulgada la ley, tengan un tope de antigüedad de seis años en el cálculo de esta indemnización por despido.

Explicó que esta medida responde al contexto actual de alta rotación de personal en el mercado laboral, donde ya no prevalecen relaciones de trabajo de larga duración.

"Con un límite razonable, las empresas podrán planificar mejor sus costos y los trabajadores seguirán recibiendo una compensación justa", señaló.

Otra de las iniciativas defendidas por la Aneih es que las empresas puedan pagar la cesantía de manera fraccionada en un plazo de hasta 90 días, en lugar de la obligación actual de hacerlo en un máximo de 10 días. Con ello, se busca aliviar la presión financiera que representa este desembolso, en especial para las pymes, y garantizar que el trabajador reciba lo que le corresponde.