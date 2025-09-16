CES propone registro y sanciones para empleadores que contraten migrantes irregulares

Reuniones del Consejo Económico y Social (CES) se celebraron durante el pasado mes. ( DIARIO LIBRE )

El Consejo Económico y Social (CES) presentó un conjunto de propuestas dirigidas a ordenar la migración laboral en la República Dominicana, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer la capacitación de los trabajadores dominicanos. El planteamiento busca reducir la informalidad, garantizar derechos y elevar la competitividad del mercado laboral.

El documento plantea que el Ministerio de Trabajo asuma un rol más activo como órgano rector de la política laboral. Para ello, se sugiere dotarlo de mayores recursos y ampliar la capacidad de inspección.

También recomienda reforzar el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) y crear unidades especializadas para la atención de casos relacionados con trabajadores migrantes.

En este punto, se agrega la propuesta de un Observatorio Nacional de Migración Laboral para dar seguimiento a los indicadores del sector y garantizar mayor transparencia.

Registro y formalización

El CES propone la aplicación estricta de la Ley General de Migración núm. 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11. Estas disposiciones servirían de base para establecer mecanismos de registro y documentación de la mano de obra extranjera, de modo que los trabajadores en condición regular puedan acceder a servicios básicos y a la protección de la ley.

Régimen de sanciones y control

Entre las propuestas figura el endurecimiento de las sanciones contra los empleadores que contraten trabajadores en situación irregular, así como el fortalecimiento de la capacidad de inspección del Ministerio de Trabajo. La atención se enfocaría en sectores de alta incidencia como construcción, agricultura y servicios.

Formación e inserción laboral

Además de la regulación migratoria, el CES resalta la importancia de fortalecer la formación de la mano de obra dominicana. Se plantea ampliar los programas del INFOTEP y articularlos con los sectores productivos para preparar técnicos y profesionales en función de la demanda nacional y la reinserción en lugares donde ha sido desplazado por la mano de obra migrante.

Al mismo tiempo, los migrantes con estatus regular también podrían acceder a programas de capacitación, lo que facilitaría su inserción en condiciones de igualdad.

El documento propone crear líneas de crédito preferenciales para las Mipymes que inviertan en capacitación, innovación y mejora de sus procesos organizacionales.

Control fronterizo

En materia de seguridad, se plantea continuar la construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití, además de instalar sistemas de videovigilancia, escáneres vehiculares y torres de observación. Se propone, además, crear una unidad especializada contra la trata y tráfico de personas migrantes.

Cooperación internacional

El CES sugiere fortalecer las alianzas con organismos internacionales como la OIM, ONU Mujeres, Unicef, OEA, Unión Europea y CELAC, con el fin de obtener asistencia técnica, recursos y buenas prácticas en el manejo de la migración laboral.