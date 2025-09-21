Las zonas francas genera más de 2,600 nuevos empleos en el último año

Mujeres trabajando en una de las zonas francas de tabaco. ( FUENTE EXTERNA )

El surgimiento de nuevas industrias de zonas francas especializadas en productos como el textil, calzado, tabaco, agroindustria, alimentos y manufactura ligera crearon más de 2,600 empleos directos en los últimos doce meses, una muestra de la expansión de este sector y de su impacto en la economía.

Estas operaciones se concentran en municipios como La Vega, San Pedro de Macorís, Esperanza, Bonao, San Juan, Los Alcarrizos y Hato Nuevo, de acuerdo a informes elaborados por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).

En una nota de prensa, la institución informó que se encuentran en proceso de instalación otras empresas en rubros como joyería, construcción, procesamiento de frutas, equipos médicos y metales preciosos, que proyectan la creación de 1,450 empleos adicionales una vez que entren en operaciones.

"Esta combinación de resultados refleja, tanto el impacto inmediato de las inversiones ya en marcha, como la proyección de crecimiento en los próximos meses", subrayó Proindustria.

Empleos en el sector de zonas francas

Un informe del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) confirma la importancia de los parques de zonas francas en la creación de empleos directos.

Para julio de este año, estos parques registraron 22,119 empleos en total, lo que representa un aumento de 462 nuevos puestos en comparación con los 21,657 empleos generados a julio del 2024.

Los datos del CNZFE muestran que San Pedro de Macorís concentra el 35.7 % de los empleos en los parques administrados por Proindustria, seguido por La Vega, con el 20.5 %.

También destacan Moca, Esperanza y Los Alcarrizos como polos de generación de puestos de trabajo en este segmento productivo.

En términos de crecimiento, Esperanza encabeza la lista con 375 nuevos empleos en el último año, mientras que San Pedro de Macorís, Los Alcarrizos y La Armería también reflejan incrementos importantes.

Bonao, aunque mantiene cifras más estables, sobresale por las ferias de empleo realizadas por Proindustria en este espacio, que han servido como mecanismo de inserción laboral en la provincia.

Proyectos industriales

Proindustria ha elaborado proyectos estratégicos con el fin de fortalecer la infraestructura industrial y diversificar la actividad económica manufacturera en varias regiones.

Muestra de ello es la próxima instalación de La Aurora, una empresa tabacalera que iniciará operaciones en la zona franca de San Juan.

También cita el caso de Sakira Manufacturing, considerada una de las industrias más importantes de la zona franca de La Vega, que recientemente dio el primer palazo para la construcción de una nave de 100,000 pies cuadrados en esa zona.

Asimismo, avanza la construcción de dos nuevas naves industriales en Hato Mayor, cuya entrega está prevista para finales de año.

Proindustria resaltó también el rescate del parque industrial de Bayaguana, tras años de abandono por una litis judicial. En este municipio de Monte Plata, uno de los más deprimidos en términos económicos, el interés de nuevas industrias por instalarse abre la posibilidad de transformar el panorama productivo y social de la zona.

De esta forma, Proindustria señala que los parques bajo su administración se han convertido "en espacios estratégicos para la generación de empleos y la atracción de nuevas inversiones en distintas regiones del país".