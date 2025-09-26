Suspende labores en instituciones públicas a partir del mediodía en provincias bajo alerta roja

Fachada del Ministerio de Administración Pública (MAP), entidad que ordenó la suspensión de labores estatales al mediodía en cinco provincias por alerta roja. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que este viernes que la jornada laboral en todas las instituciones del Estado ubicadas en las provincias bajo alerta Roja, incluyendo el Gran Santo Domingo,San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua finalice a las 12:00 del mediodía, como medida preventiva ante las fuertes lluvias que afectan gran parte del país.

La disposición responde a la declaratoria de alerta roja emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para las referidas provincias, debido al peligro inminente de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra provocados por la combinación de una onda tropical activa y una vaguada en altura.

Asimismo, se instruyó que cualquier servidor público que labore en otra provincia o localidad, pero que resida en una de las provincias mencionadas deberá ser igualmente despachado en el horario establecido.

En un comunicado oficial, el MAP indicó que la medida tiene como objetivo principal salvaguardar la integridad física del personal público y facilitar su retorno seguro a casa antes de que las condiciones del clima empeoren.

"Se exhorta a los titulares de las instituciones a tomar las previsiones necesarias para garantizar el cierre ordenado de las labores y facilitar el retorno seguro de las y los colaboradores a sus hogares", señala la entidad.

El MAP aclaró que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán establecer horarios especiales de trabajo, siempre que la naturaleza de la institución requiera garantizar servicios esenciales a la ciudadanía.

Provincias en alerta por el COE

Según el boletín emitido este viernes está mañana por el COE, las provincias se encuentran bajo los siguientes niveles de alerta:

En alerta roja

Distrito Nacional

Santo Domingo

San Cristóbal

San José de Ocoa

Azua

Mientras que en alerta amarilla se encuentran:

María Trinidad Sánchez

La Altagracia

San Pedro de Macorís

La Romana

El Seibo

Samaná

San Juan

Hato Mayor

Monte Plata

Alerta verde:

Barahona

Pedernales

Peravia

Sánchez Ramírez

Puerto Plata