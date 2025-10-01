Abinader: "Aún hay demasiados trabajadores informales, jóvenes sin empleo y migrantes sin derechos"

El presidente Luis Abinader pronunció un discurso durante el primer día de la Vigésimo Reunión Regional de la OIT. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En el marco de la 20ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pronunció un discurso que celebró los avances económicos y laborales del país, al tiempo que hizo un llamado firme a "no conformarse" con los logros alcanzados.

Entiende que aún queda mucho por hacer para que el trabajo decente sea una realidad para todos en América Latina y el Caribe.

"Aún hay demasiados trabajadores informales, demasiados jóvenes sin empleo, demasiados migrantes sin derechos, demasiadas familias atrapadas en la incertidumbre", indicó el presidente Abinader.

Destacó que: "Ese es nuestro desafío común, construir una región donde el trabajo sea sinónimo de dignidad, justicia y prosperidad compartida".

Meta RD 2036

Aseguró que la República Dominicana quiere aportar a ese objetivo, y lo hace con la visión Meta RD 2036.

"Nuestro horizonte de largo plazo, que busca duplicar el tamaño de nuestra economía en poco más de una década, pero siempre con un principio rector: que ese crecimiento se traduzca en más y mejores empleos, en más movilidad social, en más clase media, en menos pobreza y en más oportunidades para todos y todas", precisó.

Agrego que el trabajo no es solo una política económica, sino una filosofía de gobierno y una ética de vida. "Cada empleo creado es un acto de justicia. Cada trabajador protegido es una victoria de la democracia. Y cada derecho conquistado es una siembra de paz".

Entiende que la 20ª Reunión Regional Americana de la OIT, bajo el lema: "Democracia, paz, trabajo decente y diálogo social: uniendo a las Américas para un futuro con desarrollo sostenible y justicia social" recoge las prioridades que guiarán los debates de estos días:

La creación de empleo , la protección social y el desarrollo sostenible .

, la y el . El fortalecimiento de las instituciones democráticas y del diálogo social tripartito.

La transición justa frente al cambio climático, la digitalización y la movilidad humana.

Y la mejora de competencias y la formación profesional a lo largo de la vida.

Sugirió que a estas prioridades se debe añadir tres ejes transversales que la OIT ha señalado: la igualdad de género, la inclusión de los jóvenes y el reconocimiento de la migración laboral como fuerzas estratégicas para dinamizar las economías.

"Estos sectores más que verse como vulnerabilidades, deben verse como oportunidades de innovación, de productividad y cohesión social, y debemos garantizarles acceso a formación, protección social y participación en el diálogo social institucionalizado", resaltó el mandatario.

Igualmente, indicó que se deben ser conscientes de que los desafíos actuales —desde las transiciones demográficas y tecnológicas hasta el cambio climático— exigen instituciones fuertes, capaces de garantizar que el trabajo decente sea la columna vertebral de nuestras democracias.

"No se trata solo de políticas públicas aisladas, sino de un verdadero contrato social renovado, basado en la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad", expresó.